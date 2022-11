Comunità energetiche anche ad Augusta: interlocuzione tra amministrazione e FederTerziario logistica e servizi

Comunità energetiche anche ad Augusta. Di questo si è discusso durante un incontro tra il sindaco, Giuseppe Di Mare, Enzo Rindinella, presidente nazionale di FederTerziario logistica e servizi e il consigliere nazionale della federazione, Valeria Coco. La consapevolezza di quanto sia urgente avviare processi di transizione ecologica è evidente, così come fondamentale risulta lavorare al rinnovo delle fonti energetiche, che possano affiancare quelle attuali. Non è possibile, tuttavia, arrivare a tale risultato senza coinvolgere le piccole e medie imprese, le amministrazioni comunali o, comunque, gli enti territoriali. La Comunità è aperta, volontaria.

A spiegarne funzionamento e meccanismi è il presidente Rindinella: “La nascita di una comunità energetica- ha dichiarato- prevede l’aggregazione di un certo numero di prosumers (consumatore-produttore) disposti a condividere impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile. La Federazione si sta muovendo per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche verso politiche di sostenibilità nazionali e europee invitando, in modo circuitale, a spingere il cittadino verso la figura del prosumer o, diversamente, di collettivizzare le risorse energetiche rinnovabili, così da influenzare e ottimizzare produzione e consumo. Il confronto con il sindaco di Augusta sembra essere propedeutico ad una fattiva e importante attività di sviluppo progettuale- ha concluso Rindinella- nell’interesse della comunità e delle imprese del territorio. Condividere l’energia è senza dubbio il modo migliore per risparmiare”.

Per il sindaco Di Mare “è stato un incontro proficuo di riflessioni sul presente e sul futuro del nostro territorio. Abbiamo programmato delle iniziative legate al settore energia che contiamo di far diventare presto azioni. Ai rappresentati di FederTerziario esprimo ringraziamenti per la disponibilità mostrata nei confronti della città che rappresento”.

“In occasione dell’incontro con il sindaco Di Mare – ha affermato Coco- abbiamo potuto verificare che il Comune sta promuovendo azioni per lo sviluppo di fonti alternative di energia, coinvolgendo la cittadinanza. È stata una grande soddisfazione trovare un interlocutore informato e trasparente con il quale spero che FederTerziario Catania possa realizzare importanti progetti”.