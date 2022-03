Comprate, inservibili e abbandonate: 2 milioni e mezzo di euro per smontare due gru al porto di Augusta

Sono state finanziate per diversi milioni di euro di fondi pubblici (12 milioni, sembrerebbe), costruite su un tratto di banchina del porto commerciale, mai utilizzate né utilizzabili. E adesso, per smontarle e metterle da parte, inservibili ora come sempre, serviranno altri due milioni e mezzo di euro. È il caso delle due imponenti gru a portale, realizzate da circa 8 anni nel tratto di banchina del porto commerciale che era destinato all’attracco di mega navi containers, di cui adesso l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale vuole disfarsi – in attesa della definizione di un contenzioso giudiziario – per recuperare lo spazio delle banchina sottostante adeguata per i containers.

Per questo è stato pubblicato un bando di gara per l’affidamento del servizio di smontaggio delle due grosse gru, che sono rimaste “parcheggiate” per anni senza alcuna utilità, e la successiva messa a deposito dei suoi componenti in apposta area portuale di stoccaggio, per un importo a base d’asta di poco più di 2 milioni e 652.643 euro, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e in modalità telematica dall’Autorità portuale.

Il bando scade il prossimo 5 aprile e arriva ancora prima che la magistratura si sia definitivamente espressa sul contenzioso avviato dall’Autorità portuale contro il Consorzio stabile valori scarl, che si era aggiudicato l’appalto per l’adeguamento di un tratto di banchina del porto commerciale per l’attracco di mega navi containers ed attrezzaggio con gru a portale, finanziato con fondi Pon 2007-2013 per oltre 21 milioni di euro in totale, più il cofinanziamento dell’Ente. La vertenza giudiziaria per accertare le responsabilità del danno, ancora pendente al Tribunale civile di Catania, è nato dopo che “nel corso dei lavori di costruzione delle gru a portale nel porto commerciale di Augusta si sono verificati dei danneggiamenti nei bracci principali”, danni non riparabili secondo quanto acclarato anche dalla successiva perizia tecnica del Ctu del Tribunale di Catania, depositata a novembre 2018, così come riporta il disciplinare di gara del bando. Ne è seguita la rescissione, da parte dell’Autorità portuale, del contratto con l’appaltatore per il presunto inadempimento dovuto alle gru, mentre i lavori della banchina sono stati realizzati anche se, di fatto, l’area non è mai stata utilizzata.

“Nelle more della definizione della vertenza in essere, risulta perseguibile lo smontaggio della suddetta gru, in ragione della quale possa conseguirne il ripristino dell’operatività dei piazzali ove detta gru risulta installata e il ripristino altresì delle condizioni di sicurezza della banchina antistante i citati piazzali, atteso che lo sbraccio delle articolazioni meccaniche ne impediscono l’uso per approdi”- scrive l’Autorità portuale nel bando per lo smontaggio, che rimane tuttavia legato alle determinazioni che emergeranno in sede di consulenza tecnica d’ufficio, predisposta dal tribunale sul contenzioso in atto per il montaggio e la posa in opera delle gru, progettate per lo scarico della navi cosiddette “madri” – mai arrivate ad Augusta – di ultima generazione con un braccio lato mare pari a 54 metri, altezza massima sotto spreader di 38 metri e sbraccio lato terra 18 metri.