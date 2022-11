Comitato commercianti Augusta, Elena Cimino è il nuovo presidente

E’ Elena Cimino il nuovo presidente per il prossimo anno sociale del Comitato commercianti Augusta. E’ stata eletta all’unanimità ieri pomeriggio durante le elezioni per il rinnovo delle cariche che ha riguardato anche il direttivo che è composto da Micaela Panzanaro, Lucia Olga Severino, Maria Interlandi, Alice Sciolto, Lorenzo Carriglio e Maria Luisa Di Gaetano. In forza al nuovo direttivo ci sarà anche Marina Cannata.

“A breve verrà organizzata una conferenza stampa – riferisce Cimino- per presentare alla città il nuovo direttivo e coglieremo l’occasione per illustrare i futuri progetti, come farsi portavoce delle esigenze degli associati ed interfacciarsi con le associazioni di categoria ed Amministrazione comunale, nonché parlare finalmente del ritorno di alcuni eventi storici firmati Cca che faranno da cornice festosa al nostro centro storico”.