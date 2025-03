Come personalizzare le luci in base all’evento

Si chiama light design la disciplina che si occupa della gestione delle luci e delle ombre che accompagnano nell’organizzazione degli eventi. L’illuminazione rappresenta infatti un elemento essenziale in questo settore: oltre a decorare la location, va anche ad influenzare l’atmosfera e l’esperienza del pubblico partecipante, creando coinvolgimento emotivo. Questo vuol dire che un’illuminazione ben progettata, che si tratti di luci cielo stellato, catene di lampadine, strisce LED, ecc., rappresenta un fattore chiave per il successo di un evento.

In questo articolo andiamo a suggerire come poter personalizzare le luci in base all’evento che si deve organizzare e gestire, per esaltare l’estetica dello spazio e rendere l’esperienza degli ospiti unica e memorabile.

Le luci ideali per un matrimonio

Partiamo dall’evento romantico per eccellenza: il matrimonio. In questo caso è quasi sempre richiesta un’atmosfera fiabesca, la massima eleganza e l’attenzione maniacale anche al più piccolo dettaglio. Insomma, nulla deve stonare.

Nelle location adibite a matrimoni, le catene di luci LED sono una scelta eccellente per creare un’atmosfera assolutamente intima e, se sospese sopra l’area del ricevimento, sono la soluzione perfetta per simulare un cielo stellato, offrendo una luce soffusa e accogliente. Molto belle anche le catene di lampadine vintage, che aggiungono un tocco retrò, ideale per matrimoni in stile boho-chic o per sposi che richiedono il massimo livello di classicità e tradizione.

Se si desidera un wedding day più personalizzato e scenografico, sì anche alle tende luminose come sfondo per la cerimonia o per il tavolo degli sposi, così da ottenere un effetto mozzafiato e tutta l’attenzione degli invitati nei punti giusti.

Le luci ideali per eventi nella natura

Quando si organizza un evento outdoor in mezzo alla natura (giardino, parco, aree verdi) tre cose sono da controllare nella scelta delle luci giuste. La massima resistenza dei prodotti agli agenti atmosferici, un livello di illuminazione adatto anche nelle ore serali e la disposizione delle prese elettriche disponibili.

In una situazione di questo genere è possibile anche optare per catene di lampadine solari, che non richiedono alimentazione elettrica e si ricaricano durante il giorno, garantendo una luce piacevole durante la serata. Molto scenografici in questi contesti festoni e nastri di luci da avvolgere attorno agli alberi, così come le lanterne LED posizionate sui tavoli o appese ai rami, per esaltare la location con un tocco di eleganza e calore.

Sì anche alle catenarie di lampadine vintage per eventi country chic e al cielo stellato artificiale per illuminare i punti in cui i partecipanti necessitano di maggiore visibilità.

Le luci ideali per eventi in piazza

I grandi eventi nelle piazze richiedono un’illuminazione professionale per garantire la massima efficacia, con soluzioni luminose che siano sia funzionali che decorative. Stiamo parlando di luci progettate per essere modulari e collegabili per realizzare grandi allestimenti e avere l’affidabilità di un prodotto robusto e resistente agli agenti atmosferici.

Tra queste, le più comuni sono le luci decorative LED professionali (con funzionalità avanzate e effetti luminosi personalizzabili), le catene di lampadine Vintage LED Pro (per un’illuminazione decorativa con un tocco retrò) e le Catene di luci professionali, progettate specificatamente per installazioni estese, consentendo di coprire ampie aree con facilità. Se si desidera aggiungere punti focali per attirare l’attenzione degli ospiti si possono inserire figure luminose tridimensionali o bidimensionali di grande impatto visivo.

Infine, chi vuole garantire sicurezza e orientamento e, al tempo stesso, decorare e illuminare pareti di edifici o spazi aperti, può puntare sui proiettori professionali, disponibili in versioni LED o laser.

Le luci ideali per eventi al chiuso

Negli eventi indoor l’illuminazione ha generalmente funzione decorativa. Che si tratti di un ristorante, una cantina o un’attività commerciale, l’idea di puntare su catenarie di lampadine è sempre vincente per offrire una luce calda che invita i clienti a rilassarsi e godersi l’ambiente.

Se la location è particolarmente moderna e minimalista, assolutamente sì a catene di microLED per illuminare zone particolari e creare riflessi suggestivi, così come a candele LED e tende e tubi luminosi per decorare le aree comuni, aggiungendo un tocco di magia e comfort.

Ottimo anche il cielo stellato artificiale con le luci che scendono fino a terra per stupire gli ospiti e i proiettori LED per creare giochi di luce dinamici sulle pareti o sul soffitto, trasformando l’atmosfera in modo sorprendente.