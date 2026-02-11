Colpi tra dicembre 2024 e estate 2025: cinque ordinanze per furti e ricettazione, scatta l’operazione ad Augusta

Eseguite 5 ordinanze cautelari (3 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 2 divieti di dimora), emesse dal Gip del Tribunale di Siracusa, nei confronti di altrettanti soggetti, tutti di Augusta, accusati, a vario titolo, dei reati di furto e tentato furto in abitazione e di ricettazione, commessi nel 2024. Una misura non è stata eseguita perché il destinatario si trova attualmente all’estero.

Grazie a intercettazioni, pedinamenti e immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza, le indagini hanno fatto luce su 5 furti in abitazione tra la fine del 2024 e l’estate dello scorso anno tra il centro storico e la zona Monte. La banda svolgeva accurati sopralluoghi per la selezione delle vittime e per la fattibilità dei furti. Talvolta usavano tute bianche da lavoro per cercare di nascondere la propria identità.

Sono state asportate casseforti con gioielli in oro, altri preziosi, e denaro in contante. Fondamentale si è rilevato il sequestro di alcuni gioielli rubati, operato nei confronti di due degli indagati che si erano recati a Catania a vendere la refurtiva.