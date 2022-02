Collegamento veloce porto di Augusta-Malta, pronto a ripartire il catamarano Artemis

Avviato, in via definitiva, la prima linea di collegamento veloce tra il porto di Augusta e quello de La Valletta, a Malta. L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale ha fatto sapere di aver concluso l’iter per il rilascio, alla società maltese Ponte Ferries, della concessione demaniale marittima del pontile sud traghetti, per la realizzazione del primo terminal passeggeri da destinare alle navi veloci (hight speed craft), sulla rotta Augusta-La Valletta-Augusta.

Il catamarano Hsc Artemis,, dopo l’annunciato avvio del 6 agosto scorso, stoppato ancora prima di partire per le contestazioni di un’altra società che avevo costretto la Ponte ferries a rimborsare i biglietti già venduti, era già approdato al porto lo scorso ottobre per compiere alcune verifiche tecniche nell’attesa della ratifica della concessione da parte dell’Autorità di sistema del mare di Sicilia orientale. A novembre, inoltre, la società aveva ottenuto “un permesso temporaneo da parte delle autorità italiane” e inaugurato il servizio con un mese di offerte promozionali, sia per le persone sia per le merci, anche se più di una volta il servizio era stato sospeso pare per il maltempo.

Ora c’è il via libera definitivo, secondo quanto afferma l’Autorità portuale secondo cui “l’avvio di questo nuovo traffico passeggeri, nel porto industriale di Augusta, rappresenta il primo dei cambiamenti che l’Autorità di sistema intende portare avanti nell’intento di diversificare le matrici economiche dei traffici marittimi ad oggi presenti in porto. È auspicabile che a questa iniziativa ne facciano seguito altre, – si legge- anche in forza della grande capacità recettiva dimostrata in questi mesi dal porto commerciale con le navi Gnv, utilizzate per lo sbarco migranti. In tale logica di sviluppo si lega il progetto di ristrutturazione del porto commerciale di Augusta e della nuova darsena, in questi giorni presentato, nella sua modalità di progetto di fattibilità tecnica ed economia, al competente Comitato tecnico amministravo del Provveditorato delle opere pubbliche della Sicilia e della Calabria. Si confida, che presto possa concludersi l’iter amministrativo con l’avvio della procedura di affidamento dei lavori con un appalto integrato, per un importo di circa 22 milioni di euro. Un intervento che, ulteriormente, rafforzerà il porto trasformandolo in scalo dalle grandi potenzialità attrattive per le compagnie armatoriali che operano nel Mediterraneo e che desiderano sviluppare nuove rotte”.