Cna Augusta, riconfermato per altri 4 anni alla guida Cannavà: nominato il nuovo direttivo

Alla presidenza della Cna Augusta rimane ancora per i prossimi 4 anni l’uscente Fabio Cannavà, insieme al segretario Carmelo Cali e al coordinatore cittadino Francesco Messina. La riconferma è arrivata nei giorni scorsi, per acclamazione, durante l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche dirigenziali della Cna Augusta che si è svolta nella sede dell’associazione filantropica “Umberto I” alla presenza del presidente provinciale della Cna, Innocenzo Russo e nella quale Cannavà ha ricordato quanto fatto in questo finora, anche se limitato dalla pandemia. A partire dalla presenza ai convegni sul porto di Augusta e sul Gnl, una delle questioni più calde in questo momento e una “patata bollente che questa amministrazione si troverà a dover affrontare ma che ha anche una sua importanza strategica affinchè il porto possa svilupparsi. – ha detto- Abbiamo fatto convegni sull’edilizia, su sisma bonus, eco bonus, abbiamo preparato giovani che sono diventati imprese, abbiamo una presidenza pensionati Cna che funziona attivamente. In città siamo presenti realmente”.

Compongono il direttivo gli eletti delle Unioni e Mestieri: Carmelo Gianino, Corrado Lisitano, Roberto Saraceno, Giovanni Volpini, Orazio Vita, Monia Ciunna, Giulia Bordonaro, Giuseppe Fichera, Federico Romano, Giuseppe Ranno, Domenico Messina, Salvo Ranno, Franco Rattizzato, Carmelo Patanè.

Presenti all’assemblea anche gli assessori comunali al Commercio Rosario Costa e all’Informatizzazione e Innovazione tecnologica Rosario Sicari, che hanno ribadito la piena “disponibilità dell’amministrazione comunale a sostenere le iniziative e i progetti della Cna a favore della categoria e a lavorare in sinergia. Le porte del Comune sono aperte”– hanno detto