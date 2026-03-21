Cna Augusta, incontro pubblico su Turismo, Commercio, Infrastrutture e Manifattura: le direttrici di sviluppo per il territorio

La sezione comunale di Cna Augusta annuncia con entusiasmo l’evento Territorio & Sviluppo, un appuntamento di riflessione e confronto dedicato al futuro economico e sociale della città e del suo territorio. L’incontro si terrà martedì 24 marzo alle 18 alla Sala Rocco Chinnici del Palazzo di Città di Augusta e rappresenta un’occasione unica per tracciare insieme le direttrici di crescita per il territorio.

Al centro del dibattito vi saranno i grandi temi che interessano la comunità augustana: il sistema turistico e il commercio di vicinato, quali leve strategiche per la valorizzazione del territorio; le infrastrutture e lo sviluppo manifatturiero, con una lettura attenta al contesto internazionale attuale, caratterizzato da complessità crescente e continua trasformazione; e il ruolo centrale delle progettualità pubbliche e private come motore imprescindibile per la crescita dell’economia locale e dell’intera comunità.

“Territorio&Sviluppo – dichiara Carmelo Calì, Presidente comunale di CNA Augusta – nasce dalla volontà di CNA Augusta di essere protagonista attiva nel disegno del futuro della nostra città. Vogliamo costruire un dialogo aperto tra imprenditori, istituzioni e comunità, per individuare insieme le soluzioni più efficaci e sostenibili per la crescita del nostro tessuto economico e sociale”.

Presenti all’incontro oltre a Carmelo Calì, Fabio Salonia, Presidente CNA Turismo, Francesco Lombardo, Presidente CNA Autotrasporto, Gianpaolo Miceli, Segretario Territoriale CNA, Rosanna Magnano, Presidente Territoriale CNA e Giuseppe Di Mare, Sindaco della Città di Augusta. CNA Augusta invita tutti gli imprenditori, i professionisti, le associazioni di categoria e i cittadini a partecipare a questo importante momento di confronto. La partecipazione è aperta a tutti.