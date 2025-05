Cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza nel ricordo del primo comandante Salvatore La Ferla di Augusta: via libera dal Consiglio

È stato approvato ieri all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria al primo comandante della Guardia di finanza, il generale Salvatore La Ferla, nato ad Augusta nel 1863 e scomparso a Roma nel 1931. L’iniziativa, suggerita dall’associazione nazionale dei Comuni italiani in occasione del 250° anniversario dell’istituzione del corpo della Guardia di finanza (1774-2024), è stata accolta prima dalla Giunta comunale che ha avviato l’iter.

L’apposita delibera del 19 dicembre 2024, su proposta dell’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino, riporta un inedito riferimento rispetto a quanto approvato dagli altri Comuni italiani, relativo all’impegno profuso da La Ferla che a ventotto anni, nel 189,1 fu nominato membro della commissione che pose le basi per l’autonomia del corpo. Ricordiamo, infatti, che dal 1906 il corpo acquisì autonomia disciplinare, svincolato da ogni legame di diretta dipendenza dalle autorità amministrative, determinando il comando che in precedenza era prerogativa di un ufficiale dell’Esercito.

La Ferla, pertanto, fu il primo ufficiale della Guardia di finanza che rivestì l’incarico di quinto comandante generale del corpo dal primo ottobre 1919 al primo febbraio 1923. In questo periodo si dedicò col massimo impegno alla riorganizzazione dell’intera struttura della Guardia di finanza che, uscita dal tempo di guerra, doveva apprestarsi rapidamente a fronteggiare le esigenze di pace, nel quadro delle nuove direttive concernenti la preparazione professionale e l’addestramento militare dettate dall’ispettore generale Giuseppe Francesco Ferrari.

Fu insignito della Croce di guerra, delle medaglie commemorative della campagna italoturca e della guerra 1915-1918, della medaglia interalleata della vittoria, della croce di grande ufficiale dell’ Ordine della Corona d’Italia e della croce di commendatore dell’ Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. “Un valore aggiunto – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare – rispetto agli attestati ufficiali di tanti Comuni italiani che nel corso dell’anno 2024 sono stati conferiti al corpo della Guardia di finanza. Ricordare il nostro concittadino Salvatore La Ferla che è stato il primo comandante del Corpo, ci onora come comunità”.

“La deliberazione della Giunta e la ratifica del Consiglio – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino – come ho già avuto modo di riferire, è un documento che richiama la presenza del corpo nella nostra città di Augusta sin dall’ unità d’Italia come luogotenenza, tenenza, stazione elicotteri ed infine dagli anni sessanta come sede del comando compagnia. Non posso esimermi dal ricordare che si è giunti a tali determinazioni in piena sintonia con il colonnello Lucio Vaccaro, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa e il capitano Gaetano Luisi, comandante della compagnia di Augusta che ringrazio per la preziosa collaborazione.

Le ricerche condotte negli archivi della città, unitamente alla pubblicazione del maggiore Gerardo Severino, già direttore del Museo del corpo che ha ricostruito con documenti, testimonianze e foto d’archivio la storia del primo comandante la cui figura campeggia nella storia del Corpo per il suo altissimo esempio lasciando una traccia indelebile.

Nel corso dei lavori del Consiglio comunale, l’assessore Carrabino ha preso la parola per ricordare che Augusta ha dedicato all’esimio concittadino una via nel centro storico in prossimità della locale sede della compagnia. “Mi piace ricordare con orgoglio – ha concluso Carrabino – quanto descritto dal maggiore Severino: “il generale La Ferla non viene ricordato solo per essere stato il primo ufficiale delle Fiamme gialle ad aver conseguito il grado vertice, ma soprattutto per aver saputo accrescere l’immagine e il prestigio della nostra istituzione, facendo raggiungere al corpo mete sempre più alte: l’autonomia del 1906, la militarizzazione del 1907 ed ulteriori riforme amministrative ed ordinative che di lì a qualche anno avrebbero cambiato radicalmente la fisionomia della Regia Guardia di finanza”.

A conclusione dei lavori consiliari, il presidente Marco Stella e il sindaco Giuseppe Di Mare hanno riferito che la cerimonia ufficiale si terrà previo accordo con gli alti vertici delle Fiamme gialle.