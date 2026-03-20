Cinque milioni per realizzare due parcheggi ad Augusta e Brucoli, l’annuncio del sindaco Di Mare

“Non annunci, ma atti concreti. Con le deliberazioni approvate in Giunta abbiamo dato il via a interventi per quasi 5 milioni di euro di progetti inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche e che affrontano due nodi storici della città: la carenza di parcheggi e il degrado di alcune aree strategiche. Le delibere sono state dichiarate immediatamente esecutive, consentendo l’avvio delle procedure per l’accesso ai finanziamenti regionali e nazionali“.

Ad annunciarlo è il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare. Nel centro urbano, l’intervento riguarda la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano a gradoni tra via Xifonia e viale Jonio, per un investimento di circa 2 milioni di euro di cui si dispone già della copertura finanziaria. L’opera nasce per alleggerire la pressione veicolare in una delle zone più congestionate della città e per restituire ordine a un’area oggi segnata da sosta irregolare e criticità urbanistiche.

“Non è solo un parcheggio ma un intervento di riqualificazione urbana – prosegue il primo cittadino – che consente di recuperare uno spazio oggi degradato, migliorare la fruibilità del centro e ridurre traffico e inquinamento legati alla ricerca del posto auto”. Parallelamente, a Brucoli è stato approvato il progetto esecutivo da circa 3 milioni di euro per la rigenerazione dell’area di via Libertà, destinata a diventare il nuovo polo di sosta e accesso al borgo che presto sarà di proprietà del Comune. Il progetto prevede una rotatoria di ingresso per migliorare la sicurezza e regolare i flussi veicolari, nuovi impianti di illuminazione e irrigazione, una riorganizzazione complessiva degli spazi con interventi sul verde e arredo urbano e procedure di esproprio per circa 158 mila euro, finalizzate a rendere l’area pienamente funzionale e pubblica. Brucoli merita un’organizzazione diversa.

“Questo intervento – ancora Di Mare – non riguarda solo i parcheggi, ma una visione complessiva di accoglienza, sicurezza e valorizzazione del territorio. Un elemento comune ai due progetti è l’attenzione alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di ridurre la congestione delle principali arterie e le emissioni legate al traffico. Liberare le strade dalla sosta selvaggia significa più sicurezza, meno traffico e una città più vivibile. Sono interventi attesi da anni che oggi diventano finalmente realtà amministrativa. Continuiamo ad intervenire sui problemi concreti con una programmazione chiara perché Augusta ha bisogno di opere utili, sostenibili e realizzabili e questo è il metodo che abbiamo seguito finora e che continueremo a portare avanti. Con l’approvazione di questi progetti manteniamo un impegno preso con la città.”

L’intervento da 2 milioni di euro per il centro storico ha già copertura finanziaria e consentirà di risolvere criticità importanti. Parallelamente, il progetto esecutivo per il parcheggio di Brucoli, che sarà acquisito al patrimonio comunale, rappresenta un altro passo significativo su cui lavoreremo a breve per reperire le risorse necessarie.

“Si tratta di un risultato importante per Augusta, frutto di un lavoro di squadra – conclude il sindaco -. Ringrazio la Giunta, gli uffici comunali e in particolare l’ingegnere Passanisi e il suo team per aver contribuito al raggiungimento di un obiettivo previsto nel programma amministrativo e atteso da cittadini e commercianti.”