Cinque anni di Amministrazione Di Mare, il sindaco incontra i cittadini per bilanci e prospettive

Domani, 19 ottobre, sono 5 anni di amministrazione Di Mare per la città di Augusta. Per l’occasione, Giuseppe Di Mare, ha indetto un incontro con la cittadinanza per domani al Mangia’s di Brucoli dalle 9:30 per fare il bilancio di questi anni, parlare dei progetti completati, di quelli ancora in corso, e soprattutto per condividere le nuove idee per la città.

“Cinque anni fa abbiamo intrapreso un cammino che sapevamo non sarebbe stato facile, ma necessario. La nostra missione è sempre stata una: restituire dignità e futuro ad Augusta. E oggi posso dire con orgoglio che Augusta è più viva, più curata e più forte di prima. Non tutto è stato completato, ma insieme abbiamo raggiunto molto. Questo, però, è solo l’inizio. Il cammino che ci aspetta è ancora lungo, ma sono convinto che insieme possiamo continuare a crescere. – dichiara Di Mare – Durante l’incontro, parlerò con voi dei risultati che abbiamo ottenuto, ma anche delle sfide che ci attendono. In questi cinque anni ho avuto il privilegio di essere affiancato da alleati politici, partiti e movimenti, che hanno condiviso il nostro impegno. Il loro sostegno mi ha dato la forza per proseguire e per guardare con fiducia al futuro. Come ho sempre detto, un’amministrazione può crescere come un bambino nei suoi primi anni di vita: prova, sbaglia, impara e migliora. E anche una città, come Augusta, può fare lo stesso. In questi cinque anni, abbiamo fatto progressi straordinari, ma siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare. Il futuro non aspetta, e insieme vogliamo continuare a costruirlo giorno dopo giorno, passo dopo passo.”