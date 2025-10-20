Cinque anni alla guida di Augusta: il sindaco Di Mare traccia il bilancio e guarda al futuro

Il sindaco Giuseppe Di Mare ha incontrato la cittadinanza per fare il punto sui cinque anni di amministrazione e illustrare i progetti futuri che continueranno a trasformare la città.

“Cinque anni fa abbiamo intrapreso un cammino che sapevamo non sarebbe stato facile, ma necessario. La nostra missione è sempre stata una: restituire dignità e futuro ad Augusta”, ha ricordato il primo cittadino.

Durante l’incontro, il sindaco ha sottolineato i risultati ottenuti: “Oggi Augusta è più viva, più curata e più forte di prima. Non tutto è stato completato, ma insieme abbiamo raggiunto molto”.

L’evento ha rappresentato un’occasione per fare il bilancio dei progetti realizzati, di quelli ancora in corso e delle nuove idee che l’amministrazione ha in cantiere per il futuro della città. «Il futuro non aspetta – ha aggiunto il sindaco – e insieme vogliamo continuare a costruirlo giorno dopo giorno, passo dopo passo».

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha ringraziato gli alleati politici, i partiti e i movimenti che hanno sostenuto il percorso amministrativo negli ultimi cinque anni: «Il loro supporto mi ha dato la forza per proseguire e guardare con fiducia al futuro».

Concludendo, ha ribadito i valori che hanno guidato l’amministrazione: coerenza, lavoro, trasparenza e coinvolgimento. «Abbiamo continuato dritti alla meta – ha detto – e, come sempre, lo abbiamo fatto insieme».

Di Mare ha già incassato il sostegno dei partiti politici e dei movimenti cittadini che l’hanno sostenuto in questi.