Cinema sotto le stelle ad Augusta: tre film tra letteratura e animazione in Piazza

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Dopo la partecipazione registrata lo scorso anno, torna ad Augusta Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica gratuita promossa da Studio Inserra Odontoiatri e dedicata ai bambini, alle famiglie e a tutti gli amanti delle grandi storie.

La seconda edizione sarà ospitata, anche quest’anno, in Piazza D’Astorga, nel centro storico di Augusta. Gli appuntamenti si terranno sempre di giovedì: 23 luglio, 30 luglio e 3 settembre.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è la letteratura europea. Tre opere nate in tempi e Paesi diversi diventano film d’animazione capaci di affrontare temi come l’amicizia, l’accoglienza, il coraggio, la libertà e il superamento dei pregiudizi.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e lo straordinario supporto del Comune di Augusta, che ha rinnovato il proprio sostegno al progetto e alla sua finalità: offrire occasioni gratuite di cultura e socialità, contribuendo alla valorizzazione degli spazi del centro storico.

Il programma

Giovedì 23 luglio – La gabbianella e il gatto

Tratto dal romanzo di Luis Sepúlveda, è uno dei film d’animazione italiani più amati di sempre. La storia del gatto Zorba e della piccola gabbiana affronta con delicatezza temi come l’accoglienza, la solidarietà e il rispetto delle diversità, ricordandoci che imparare a “volare” significa anche avere fiducia negli altri.

Il film è accompagnato dalle musiche originali di Samuele Bersani e da un cast di doppiatori d’eccezione: Carlo Verdone, Antonio Albanese e lo stesso Luis Sepúlveda, che presta la propria voce al personaggio del Poeta.

Giovedì 30 luglio – Il piccolo principe

La seconda serata è dedicata al film d’animazione tratto dal capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry.

Attraverso l’incontro tra una bambina, un anziano aviatore e il Piccolo Principe, il film parla al cuore dei bambini e, soprattutto, degli adulti, invitando a guardare il mondo con curiosità e a non perdere la capacità di riconoscere ciò che conta davvero.

La versione cinematografica alterna animazione digitale e stop-motion ed è accompagnata, nell’edizione italiana, dalle voci di Toni Servillo, Paola Cortellesi, Stefano Accorsi e Alessandro Gassmann.

Giovedì 3 settembre – Ernest & Celestine

Terzo e ultimo appuntamento con Ernest & Celestine, ispirato ai libri illustrati dell’autrice belga Gabrielle Vincent, con sceneggiatura firmata dallo scrittore francese Daniel Pennac.

Protagonisti sono Ernest, un grande orso musicista, e Celestine, una piccola topolina. La loro amicizia mette in discussione le regole e i pregiudizi che separano i loro mondi, dando vita a una storia delicata sull’inclusione, sulla libertà e sul valore dell’incontro con chi è diverso da noi.

Nella versione italiana, i due protagonisti hanno le voci di Claudio Bisio e Alba Rohrwacher.

Dal libro allo schermo: le letture della Libreria Open Book

La seconda edizione di Cinema sotto le stelle si arricchisce della partecipazione della Libreria Open Book, libreria indipendente recentemente inaugurata proprio in Piazza D’Astorga.

Prima di ciascuna proiezione, la libreria proporrà un momento di lettura ad alta voce dedicato alle opere dalle quali sono tratti i film. Bambini e famiglie potranno così avvicinarsi agli autori, ai personaggi e alle storie originali prima di ritrovarli sul grande schermo.

L’iniziativa, ideata e curata dalla Libreria Open Book, amplia il programma della rassegna e costruisce un collegamento diretto tra cinema e letteratura, coinvolgendo una nuova realtà culturale nata nel centro storico della città.

Un progetto aperto alla comunità

Con la seconda edizione di Cinema sotto le stelle, Studio Inserra rinnova il proprio impegno nella promozione di iniziative capaci di creare occasioni di incontro e partecipazione.

La prima edizione, realizzata nell’estate del 2025 e dedicata al cinema di Hayao Miyazaki, aveva raccolto oltre mille presenze complessive, con una media compresa tra 350 e 400 spettatori per serata.

Anche quest’anno Piazza D’Astorga tornerà a essere uno spazio condiviso, nel quale bambini, adulti e famiglie potranno vivere insieme storie capaci di attraversare linguaggi e generazioni.

Cinema sotto le stelle – II Edizione

Augusta (SR), Piazza D’Astorga

-Giovedì 23 luglio – La gabbianella e il gatto, regia di Enzo D’Alò

-Giovedì 30 luglio – Il piccolo principe, regia di Mark Osborne

-Giovedì 3 settembre – Ernest & Celestine, regia di Stéphane Aubier, Vincent Patar e Benjamin Renner

Inizio proiezioni: ore 20:45

Ingresso gratuito

Studio Inserra Odontoiatri

Con sedi a Lentini e Augusta, Studio Inserra rappresenta da oltre quarant’anni un punto di riferimento nell’odontoiatria del territorio. Accanto all’attività clinica, promuove iniziative culturali e sociali con l’obiettivo di contribuire alla crescita della comunità e alla valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di incontro, partecipazione e condivisione.