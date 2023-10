Cimitero di Augusta: asfaltati i viali del lato est, ancora chiusa la chiesa del Cristo redentore

Si concluderanno tra oggi e domani i lavori di asfaltatura del lato est del cimitero, avviati qualche giorno fa nella zona circostante gli uffici e la camera mortuaria, mentre rimane ancora chiusa anche per questi 1 e 2 novembre la chiesa del cimitero. Lo fa sapere l’assessore agli Affari cimiteriali Concetto Cannavà, che a proposito dei lavori ancora in corso che hanno reso più agevole e più dignitosa la fruizione di questa parte del cimitero, parla di “importante obbiettivo raggiunto da questa amministrazione –dice -. Non sono state poche le difficoltà, ma impegno e costanza hanno fatto si che questo progetto diventasse realtà. Decenni di poca attenzione hanno reso questo luogo trascurato da tanti punti di vista”.

L’intervento si aggiunge anche al recente affidamento all’esterno del diserbo e taglio dell’erba dei viali del camposanto, a diverse attività programmate e a progetti “che giorno dopo giorno si vanno concretizzando: dal recupero del muro di recinzione per la parte del cimitero storico e relativi loculi, alla costruzione di nuovi loculi con una nuova visione architettonica, all’approvazione di nuove aree per la costruzione di tombe da sempre richieste dai nostri concittadini. E’ stata, inoltre, installata, la toponomastica per l’individuazione dei vari campi nella vecchia ala del cimitero”. – prosegue Cannavà.

Rimane, invece, ancora chiusa, nonostante siano già trascorsi circa sei anni dalla fine dei lavori di recupero, la chiesetta del Cristo redentore interna al cimitero, danneggiata dal sisma nel 1990. Per la sua prossima riapertura, insieme alle stanze che si trovano all’ ingresso monumentale “da sempre trascurati”, l’assessore fa sapere che si sta concludendo il collaudo amministrativo.

Intanto il cimitero si appressa ad accogliere i numerosi visitatori che lo affolleranno, come ogni anno, in occasione delle ricorrenze di Ognissanti di mercoledì 1 novembre e della commemorazione di giovedì 2 e sarà aperto dalle 7 alle 17:30. Fino al 3 novembre e da oggi, inoltre, sono sospese tutte le attività lavorative delle imprese addette alla costruzione di tombe e cappelle private e le attività di lavori pubblici.

Anche quest’anno, inoltre, sarà vietata alla circolazione veicolare la stradella d’ingresso del cimitero comunale compresa tra la provinciale 1 e l’ingresso monumentale che di solito in questa occasione diventa solo pedonale, tranne che per le persone disabili munite del contrassegno speciale e di quanti con impedita limitata capacità motorie o affette da particolari patologia che, sprovvisti dal contrassegno, siano regolarmente autorizzato al comando di polizia municipale, così come prevede l’ordinanza in vigore per l’1 e il 2 novembre.