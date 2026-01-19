Ciclone Harry in arrivo. Augusta chiude scuole, uffici, mercati e impianti sportivi e il sindaco Di Mare avverte: “massima prudenza”

A seguito del bollettino della Protezione Civile Regionale, che conferma la situazione di massimo livello di allerta per l’arrivo del Ciclone “Harry”, oggi e domani è stata disposta non solo la chiusura ⁠di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche e private di Augusta.

Resteranno chiusi anche gli uffici comunali (con la garanzia dei servizi pubblici essenziali: Polizia locale, Ufficio di Protezione civile e tecnico e Coc),⁠ ⁠⁠tutti i parchi e la Villa comunale, i Mercati all’aperto, la Biblioteca comunale⁠, gli Impianti Sportivi pubblici e privati, il Cimitero Comunale. ⁠⁠Sospeso anche il Servizio CSR.

Il sindaco Giuseppe Di Mare invita la cittadinanza alla massima prudenza, a restare a casa e alla collaborazione al fine di prevenire possibili situazioni di disagio evitando, qualora si dovesse uscire, a evitare di utilizzare i mezzi a due ruote e a stare molto attenti agli allagamenti.

Secondo 3bmeteo, quella in arrivo potrebbe essere la peggiore burrasca degli ultimi 20 anni. Il ciclone porterà tanta pioggia, ma soprattutto venti e mareggiate. Le precipitazioni risulteranno diffuse e localmente intense, ma le maggiori criticità sono previste sul fronte dei venti e delle condizioni marine. Raffiche molto forti e mari in tempesta daranno origine a violente mareggiate lungo tutte le coste esposte, con onde che potrebbero raggiungere altezze comprese tra gli 8 e i 9 metri.