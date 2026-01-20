Ciclone Harry, Augusta regge l’urto: prevenzione efficace, volontari in campo e città quasi completamente ferma

Augusta affronta la fase più delicata dell’allerta rossa legata al ciclone Harry con una macchina operativa già attiva da giorni. Vento forte, mare agitato e piogge in intensificazione hanno reso necessario un monitoraggio costante del territorio, in particolare dell’area portuale.

Dal Centro Operativo Comunale, il disaster manager Marco Arezzi ha confermato che, allo stato attuale, non si registrano danni gravi. “Qualche cavo elettrico danneggiato è stato ripristinato tempestivamente. Il mare resta sotto osservazione e abbiamo disposto la chiusura preventiva di alcune aree costiere”, ha spiegato.

Una nottata lunga e impegnativa, trascorsa con i volontari della Protezione Civile costantemente sul campo, affiancati dall’amministrazione comunale. Presenza continua anche del sindaco Giuseppe Gianni, che ha voluto ringraziare pubblicamente chi sta lavorando senza sosta.

Grande attenzione è stata riservata alla prevenzione, avviata già nei giorni scorsi con un’intensa attività informativa verso cittadini e commercianti. “Oggi Augusta è quasi completamente chiusa – ha sottolineato il sindaco – e questo è un segnale di maturità e responsabilità collettiva”.

Tra le situazioni seguite con particolare attenzione anche una nave di una ONG, attualmente ferma sul fondale e costantemente monitorata dalla Capitaneria di Porto. Nessuna criticità immediata, ma il presidio resta attivo.

Per quanto riguarda le scuole, l’orientamento dell’amministrazione è chiaro: anche domani resteranno chiuse, sia per motivi di sicurezza sia per consentire eventuali verifiche sugli edifici. La decisione sarà formalizzata dopo il vertice in Prefettura con il CCS, previsto alle 12:30.

L’attenzione è rivolta anche alle situazioni di fragilità sociale. Il vicesindaco Biagio Tribulato ha spiegato che sono stati effettuati controlli e segnalazioni preventive, senza riscontrare emergenze particolari.