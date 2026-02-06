Ciclone Harry ad Augusta, la diga foranea necessita di interventi urgenti per circa 5 milioni di euro

Il ciclone Harry ha causato gravi danni ad Augusta. Inizialmente si pensava che il porto avesse retto all’urto, ma a seguito di una verifica attenta è stata riscontrato un problema serio alla diga foranea. L’area danneggiata, che non era ancora stata oggetto di ristrutturazione, ha subito un collasso parziale di circa 100 metri, con una breccia aperta dalle forti mareggiate. Le stime parlano di un danno di circa 4-5 milioni di euro per il ripristino dell’area, che rischia di compromettere la sicurezza, soprattutto per le attività della raffineria.

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Francesco Di Sarcina, ha rassicurato che il porto commerciale non è compromesso, ma ha sottolineato che la sicurezza dei pontili della raffineria potrebbe essere minacciata dalla breccia nella diga, soprattutto con l’arrivo di nuove mareggiate.

Nonostante i danni, l’Autorità Portuale sta cercando di far fronte all’emergenza e sta spingendo per ottenere i fondi necessari per il ripristino della diga e delle infrastrutture danneggiate. A tal proposito, il presidente Di Sarcina ha fatto sapere che sono in corso trattative per ottenere i fondi richiesti, che comprendono anche una parte di finanziamenti già previsti per la ristrutturazione dell’area danneggiata.