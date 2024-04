“Chi vuol essere in ascensore”: sketch e leggerezza con i “Ridicola” di Augusta

Si chiama “Chi vuol essere in ascensore” e ricalca il format comico che ha come protagonisti, in “Viva Raidue”, Fiorello e Biggio -che si ritrovano in un ascensore e non devono parlare, pena l’eliminazione, che poi alla fine è sempre quella di Biggio- le scenette umoristiche interpretate dai “Ridicola Mirko e Peppe”. E’ il duo comico composto da Mirko Birritteri e Peppe Lentini che, dopo le parodie dell’ “Edicola fiore” e di “Viva Raidue tarocco”, ha ideato anche queste divertenti gags insieme a Liborio Gianino, nel segno della leggerezza e allegria suoi social, dove i video sono postati con un buon successo.

“Ci siamo inventati il format “Chi vuole essere in ascensore” in cui facciamo degli sketches divertenti di 10 -20 secondi in cui io non si deve parlare altrimenti si è eliminati e in cui, alla fine, sono sempre io quello eliminato – ha raccontato Lentini- a giro abbiamo invitato tante persone di Augusta e non solo, che sono state al gioco con noi, come il gruppo di teatro e cabaret “Falsi d’autore” e anche il sindaco Giuseppe Di Mare, ma anche l’attore e regista teatrale augustano Mauro Italia e Domenica Di Blasi, amministratrice di un gruppo di fotografia su Facebook. Tanti si prestano subito, c’è anche gente che ci scrive per partecipare”.

Quasi tutto è improvvisato, le battute vengono fuori così spontaneamente, – a parte lo sketch con i “Falsi d’autore” che avevano già preparato un copione- riprese da Alessio Barone che ne cura anche il montaggio, l’ascensore è “casalingo” ed quello del palazzo di Lentini, alla Borgata.