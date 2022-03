Cestini per le differenziata in piazza, donazione e progetto del Rotary per Augusta

Cestini per la differenziata in spazi pubblici comunali sono stati donati alla città dal Rotary club. La consegna ufficiale è avvenuta ieri pomeriggio in piazza Duomo, al centro storico dove già da qualche giorno era stato installato il primo tris di cestini per la raccolta di carta, vetro e plastica che si trova accanto ad una delle aiuole . Fanno parte di una serie di quattro tris di cestini in lamiera di acciaio zincato installati anche in piazza Unità d’Italia, Fontana, Castello a Brucoli nell’ambito del progetto del Rotary Club Augusta “Facciamo la differenza, differenziare è cultura civica”.

“Abbiamo cercato di dare un ulteriore segnale e spinta alla città nella sensibilizzazione per la differenziata che si pratica già e sappiamo che bisogna raggiungere la soglia del 65%. Il nostro è un ulteriore invito al Comune per poter assistere la città a fare al meglio la differenziata – ha detto Pietro Forestiere, presidente del club service presente insieme ad altri soci- E’ stato sovvenzionato per il 60% del club di Augusta e per il 40% dal distretto Sicilia-Malta- Con il Comune esiste una convenzione stipulata l’anno scorso che che prevede anche la donazione di 50 tris di cestini (carta – plastica – vetro) in cartone ondulato con coperchio fermasacco per fare la raccolta differenziata anche in due scuole: Todaro e Corbino”. Nelle scuole si terranno due sobrie iniziative di donazione cestini e sensibilizzazione alla differenziata, insieme agli studenti, in aprile.

Il sindaco Giuseppe Di Mare, presente insieme all’assessore all’Ecoliogia Concetto Cannavà e al vicepresidente del consiglio Biagio Tribulato, ha ringraziato il Rotary per la donazione che aiuta “la consapevolezza della differenziata che deve essere metabolizzata da tutti i cittadini. E’ chiaro che – ha affermato- non sono i cestini che risolvono il problema delle differenziata ma possono aiutare moltissimo in questa sensibilizzazione. Oggi è che c’è una certa fetta di cittadinanza che non si convince ad effettuare la differenziata, è un retaggio culturale che dobbiamo superare e stiamo cercando di mettere in campo anche altre iniziative come le telecamere con l’assessorato all’Ecologia. Questa sinergia con il Rotary ci aiuta a divulgare quel cultura legata alla gestione del rifiuto”.