Cerimonia di inaugurazione dei posti letto di Ematologia all’ospedale Muscatello di Augusta

Si è svolta stamane nell’ospedale Muscatello di Augusta la cerimonia di inaugurazione dei primi posti letto del reparto di Ematologia. All’evento hanno partecipato il direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia, il direttore medico di presidio Giovanni Licciardello, il direttore del reparto Michele Floridia e il direttore del reparto di Neurologia Valeria Drago, assieme al personale, ai volontari Avulss e al cappellano dell’ospedale don Daniele Baggieri che ha impartito la benedizione ai locali.

L’istituzione dei posti letto rappresenta un passaggio atteso per la sanità provinciale, finora priva di degenze dedicate a questa specialità. Il primario del reparto Michele Floridia ha ringraziato la direzione aziendale per avere sostenuto il progetto e ha sottolineato il valore del lavoro di squadra, citando la collaborazione con il reparto di Neurologia per la condivisione degli spazi e del personale. Un riconoscimento particolare è stato rivolto agli infermieri, al personale ausiliario e ai volontari, figure essenziali per l’assistenza quotidiana ai pazienti.

Il direttore sanitario Salvatore Madonia ha evidenziato l’impegno del commissario straordinario Chiara Serpieri che ha dato un ulteriore impulso per l’accelerazione delle fasi operative finali per l’avvio dei posti di degenza, considerata la loro importanza per la cittadinanza, ed ha sottolineato come l’attivazione dei primi due posti letto degli otto complessivi previsti nella rete ospedaliera sia un passo fondamentale per ridurre la mobilità passiva verso altre province e per la possibilità di offrire cure di prossimità ai cittadini. Il potenziamento della struttura proseguirà nei prossimi mesi, anche in vista della futura apertura della Casa di Comunità di Augusta che permetterà una ulteriore rimodulazione e ottimizzazione degli spazi ospedalieri.

Don Daniele, nel benedire il reparto, ha rimarcato come il Muscatello sia un importante luogo di cura e di attenzione umana verso chi soffre ed ha augurato agli ammalati un pronto recupero della salute grazie alla sapienza dei medici e all’impegno di tutto il personale in servizio.