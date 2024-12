Augusta, cementificazione del territorio, la maggioranza replica a Triberio: “mistifica la realtà”

“Continua lo spettacolo di mistificazione da parte di chi utilizza il ruolo istituzionale per creare confusione e dire falsità”. I consiglieri comunali di maggioranza Margaret Amara, Andrea Lombardo, Federico Palazzotto, Rosario Sicari, Giuseppe Tedesco e Paolo Trigilio replicano così alle dichiarazioni di ieri del consigliere comunale del Pd Giancarlo Triberio che aveva attaccato l’amministrazione e che “in questa giungla di falsità si firma come “dominus” del pd augustano, ormai assomiglia allo storico “Pierino” degno soggetto di tante barzellette”.

E rilanciano affermando, invece, che l’ amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare, sostenuta da una coalizione di uomini e donne perbene, “in meno di 5 anni, ha cambiato il volto della città e con tante opere simbolo è divenuta ormai modello da seguire. Per prima cosa – si chiedono- vorremmo capire di quale cementificazione parla il consigliere, di quali parametri, di quali opere concrete. Noi, finalmente, diamo risposte agli imprenditori, ai cittadini, ai commercianti, a chi vuole investire nel territorio, agli studenti, agli sportivi e tanti tanti altri. Inoltre sottolineiamo che abbiamo utilizzato gli strumenti di pianificazione esistenti, che prima andavano bene mentre oggi con un colpo di prestigio si cambia opinione. Incredibile che si tenti di scaricare sull’amministrazione di oggi, scelte urbanistiche che vengono dal passato e che, al tempo, non indignarono”.

Sul rilancio turistico della città i sei esponenti della maggioranza si dicono orgogliosi di aver portato finanziamenti, centralità e sviluppo a tutto il territorio come avviene in tutte le città importanti del nostro paese, grazie alla continua interlocuzione con le autorità competenti: “La nostra centralità nel panorama regionale e nazionale diventa il risultato tangibile del fatto di essere riconsiderati come realtà strategica sotto diversi punti di vista. La nostra direzione di marcia,

comunque, rimane lo sviluppo della città, compatibile e sostenibile. Stiamo semplicemente recuperando ritardi decennali”– continuano i consiglieri secondo cui Triberio mistifica per nascondere il vuoto cosmico delle sue proposte: “non ha uno straccio di idea per la città, ed è buono solo per attaccare tutto, spacciando per verità una colossale montagna di sciocchezze. Stia sereno perché sappiamo perfettamente cosa fare e come farlo nell’interesse esclusivo dei cittadini. A differenza sua, – concludono- lavoriamo per sottrarre all’incuria ed al degrado gli spazi produttivi della città, perché così si cresce e si sviluppa economia e progresso. Il futuro della città è diventato presente e possiamo stare sereni per il grande lavoro che si è fatto ed é stato programmato per i prossimi anni con buona pace di mistificatori seriali e disfattisti”.