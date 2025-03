Celebrazioni pasquali: al via con eventi accompagnati dalla banda musicale di Augusta

Avrà inizio sabato 29 marzo cartellone delle celebrazioni pasquali ad Augusta secondo la tradizione e la liturgia della chiesa, che si concluderà domenica 27 aprile. Un programma con momenti culturali, concerti, conferenze oltre ai rituali che scandiscono i giorni della Quaresima e della settimana santa, come fa sapere Pino Carrabino, assessore alla Cultura, Tradizioni e Promozione del Territorio che patrocina gli eventi curati da parrocchie e confraternite.

La colonna sonora delle celebrazioni è costituita dal corpus di marce eseguite dal corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” che aprirà il programma con un concerto nella chiesa di San Domenico sabato 5 aprile. “A partire dalla domenica delle Palme al giorno di Pasqua – riferisce Emanuele Di Grande, presidente della formazione bandistica – la banda presterà servizio per tutti i momenti delle celebrazioni accompagnando le diverse confraternite dapprima per le Quarantore, successivamente per la doppia processione del Venerdì Santo e infine il giorno di Pasqua in piazza Duomo per la processione del Cristo Risorto. Ringraziamo il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore Giuseppe Carrabino per la fiducia accordataci e che conferma ancora una volta come la banda sia una istituzione della città.”

“Abbiamo voluto supportare tutte le confraternite con l’affidamento del servizio della banda musicale quale segno di attenzione dell’amministrazione alle significative tradizioni della città. – ha commentato il sindaco Giuseppe Di Mare- Esprimo sincera gratitudine a tutti i soggetti impegnati nell’organizzazione delle celebrazioni. Un impegno non indifferente per i sacerdoti, parrocchie, confraternite, corali e a quanti partecipano per esaltare la nostra tradizione, onore e vanto della città”.

“L’amministrazione civica – ha dichiarato l’assessore alla Cultura e tradizioni Giuseppe Carrabino – ha inteso coordinare un programma dove non mancano momenti di riflessione, approfondimento, ricerca e conoscenza. Vorrei segnalare l’iniziativa promossa dall’VIII settore dal titolo “La settimana santa nascosta” che introduce ai momenti salienti delle celebrazioni pasquali. Due percorsi che si snodano attraverso documenti, fonti orali ma anche opere d’arte, simulacri processionali, abiti confraternali e tutto ciò che si identifica con la tradizione. Avremo modo di addentrarci tra le più belle testimonianze custodite negli archivi e nelle chiese rettoriali e confraternali della città grazie alla disponibilità dei custodi che apriranno gli scrigni della memoria collettiva”.