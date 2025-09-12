Castello Svevo di Augusta. Auteri (Dc): “lavori mai sospesi, sarà restituito alla comunità già alla fine del primo lotto”

“Abbiamo deciso di aprire il Castello Svevo ad Augusta quando termineranno i lavori sul primo lotto, restituendo così alla comunità una parte significativa di questa meraviglia, per poi proseguire con i successivi lavori previsti grazie ai fondi aggiuntivi di 5 milioni di euro già sbloccati”. Lo annuncia il deputato regionale della Dc, Carlo Auteri, che conferma come l’opera proceda senza intoppi e con l’impegno di tutti gli attori coinvolti.

Per il parlamentare, i video che stanno circolando sono materiale vecchio e non riflettono in alcun modo la realtà attuale del cantiere. “I lavori di consolidamento e messa in sicurezza del Castello – sottolinea – sono regolarmente in corso e non si sono mai interrotti. I cantieri sono partiti circa un anno e mezzo fa, come già annunciato in conferenza stampa alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e del RUP Carmelo Bennardo, e oggi siamo vicini al completamento del primo lotto di interventi. Sono in costante contatto con entrambi per seguire con la massima attenzione e interesse un progetto che rappresenta un tassello fondamentale per la valorizzazione culturale e turistica di Augusta”.