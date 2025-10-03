Caso Ecomac, la maggioranza difende il sindaco Di Mare: “Nessun passo indietro, Comune già denunciò i fatti”

Sul caso Ecomac si accende lo scontro politico in Consiglio comunale. La maggioranza che sostiene il sindaco Giuseppe Di Mare respinge le accuse lanciate dalle opposizioni, definendole “strumentalizzazioni false e fuorvianti” e rivendicando la tempestività dell’azione dell’amministrazione.

In una nota congiunta, i consiglieri di maggioranza ricordano che il primo cittadino, “con accanto tutti i suoi assessori, è stato il primo sindaco ad avere avuto il coraggio e la responsabilità politica e istituzionale di denunciare formalmente quanto accaduto”. La giunta, sottolineano, ha inoltre manifestato fin da subito la volontà di chiedere il risarcimento danni nell’interesse della collettività, costituendosi parte civile nel procedimento penale in corso.

Secondo la maggioranza, la mozione presentata dalle opposizioni sarebbe “obsoleta e superata dai fatti”, poiché “le istituzioni competenti – Regione, Arpa, Asp e Protezione civile – hanno di fatto smentito buona parte di quanto scritto”. I consiglieri rimproverano inoltre a Pd e M5S di aver “disertato sistematicamente le commissioni”, scegliendo “il teatrino propagandistico allo spirito di collaborazione istituzionale”.

La coalizione che sostiene Di Mare annuncia ora una nuova mozione di indirizzo, basata su “dati aggiornati e certificati dagli enti di controllo”, con l’obiettivo di “proporre azioni concrete, realistiche e realmente utili alla comunità per affrontare la seconda fase della crisi ambientale”.

Il documento si chiude con un attacco diretto all’opposizione: “Questa maggioranza non ha alcuna intenzione di prendere lezioni di morale da chi ha scelto di sottrarsi al confronto. Continueremo a difendere i cittadini, la salute pubblica e l’ambiente, senza farci trascinare in polemiche sterili”.

La dichiarazione porta la firma dei capigruppo e rappresentanti di tutte le forze politiche della maggioranza: Manuel Mangano (Grande Sicilia), Rosario Sicari (Fratelli d’Italia), Corrado Amato (Forza Italia), Marco Stella (Nuova DC), Marco Niciforo (Augusta 2020), Giuseppe Tedesco (Gruppo misto) e Salvo Serra (Lega).