Casa Sanremo, arriva da Augusta uno dei pizzaioli ufficiali del festival della canzone

Da Augusta a Sanremo per far gustare, ad artisti e staff, la regina della tavola italiana, la pizza. Giorgio Del Fiume, trentenne pizzaiolo augustano, è stato selezionato insieme ad altri colleghi da tutta Italia per cucinare nell’“arena del gusto” di Casa Sanremo, la struttura interna alla 73ª edizione del Festival della canzone italiana, che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio prossimo a Sanremo.

Farà parte del team – di cui sono responsabili Enzo Piedimonte e Carmelo Pistritto – dei diversi pizzaioli ufficiali scelti per preparare le pizze per tutta la durata del festival per tutti gli artisti e lo staff in generale. Il team verrà suddiviso in squadre che, a turno, si alterneranno nell’“arena del gusto”, aperta per molte ore al giorno.

Un’ottima vetrina per farsi conoscere, ma anche per confrontarsi con pizzaioli da tutta Italia e, perché no, anche vedere da vicino i protagonisti della canzone italiana che si alterneranno sul palco dell’Ariston e del calibro di Anna Oxa, Colapesce, Giorgia, I Cugini di campagna e Ultimo, solo per citarne alcuni.

Del Fiume fa il pizzaiolo da 10 anni, quest’anno è alla sua prima esperienza a “Casa Sanremo” e quando è arrivata la chiamata è stato molto contento di poter partecipare anche perché è la prima volta che viene selezionato un pizzaiolo di Augusta. Già campione italiano di pizza nel 2018, si aggiorna sempre con corsi e approfondimenti, per circa 5 anni ha lavorato a Trieste, poi è tornato ad Augusta dove ha prima lavorato in un’altra pizzeria e poi da tre anni ha aperto la sua “Da Giorgio” in viale Italia 168.