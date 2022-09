Casa di reclusione di Augusta, previsto progetto di ristrutturazione. Il Cnpp incontra il Provveditore vicario

Per la casa di reclusione di Augusta esiste un progetto di ristrutturazione di competenza degli uffici romani del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. E’ quanto emerso dall’incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Palermo, nella sede del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, tra una delegazione del Coordinamento nazionale di polizia penitenziaria composta dai segretario nazionale Massimiliano Di Carlo, provinciale Michelangelo Fava, dal vice provinciale Giuseppe Mandurino e locale Francesco Tuzza, e il provveditore vicario Milena Marino, a seguito delle diverse denunce delle criticità e delle aggressioni contro la Polizia penitenziaria accadute negli istituti penitenziari di Augusta, Siracusa e Noto e segnalate nelle scorse settimane al ministro della Giustizia Marta Cartabia, al Prefetto di Siracusa Giuseppa Scaduto e ai massimi vertici del Dap a Roma.

Nel corso dell’incontro, durato diverse ore e a cui erano presenti anche il dirigente generale del personale e il dirigente generale della contabilità del Provveditorato, il sindacato ha espresso le preoccupazioni e avanzato delle proposte sul grave fenomeno delle aggressioni ai danni della Polizia penitenziaria, sulla fatiscenza strutturale della casa di reclusione di Augusta, sull’innumerevole mole di lavoro e ore di straordinario programmato del personale di Polizia penitenziaria, nonché in primis sullo stress correlato e la notevole carenza di organico.

“Abbiamo avanzato diverse proposte, – fanno sapere Di Carlo e Madurino- alcune da attuare nell’immediatezza tra cui la chiusura di metà blocco detentivo della casa reclusione di Augusta per gravi carenze strutturali, per effettuare i lavori urgenti di ristrutturazione e adeguamento delle sezioni detentive e delle stanze di pernottamento (celle) in base alla riforma prevista dal regolamento di esecuzione del Dpr 230/2000. La dottoressa Marino ci ha rassicurati riferendo che esiste un progetto di ristrutturazione per quanto concerne l’ istituto di Augusta, che però sembra essere di competenza degli uffici romani del Dap per la consistente mole economica necessaria”.

Il sindacato ha chiesto l’immediato incremento dell’organico di Polizia penitenziaria per gli istituti penitenziari della provincia di Siracusa, in particolare per l’istituto di Augusta considerato che la già cronica grave carenza di personale è da sommarsi alle circa 30 unità di Polizia penitenziaria che attualmente sono assenti a lungo termine per infortuni sul lavoro a seguito di aggressioni, a disposizione della competente Cmo dell’ospedale militare e alla recente mobilità che al netto delle partenze e nuovi arrivi del personale, pare essere in negativo.

“Abbiamo chiesto al provveditore vicario l’intervento, seppur momentaneo del Gruppo operativo mobile e la creazione di nuclei di pronto intervento da istituire in ogni sede locale o al massimo provinciale (con sede negli istituti penitenziari con maggior percentuale di eventi critici e disordini) a tutela dell’ordine e sicurezza. Come organizzazione sindacale – concludono- abbiamo apprezzato che l’amministrazione ha celermente ascoltato le nostre preoccupazioni e le proposte, ma a tutela di tutto il personale che opera negli istituti della provincia, non abbasseremo la guardia, e nell’attesa delle risposte del provveditore, già stiamo programmando delle visite negli istituti penitenziari del distretto per verificare la salubrità dei luoghi di lavoro con annessa relazione finale indirizzata ad ogni organo competente oltre a chiedere maggiori dettagli per sollecitare l’inizio delle opere di ristrutturazione per la casa reclusione di Augusta”.