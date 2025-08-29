Casa di Reclusione di Augusta. Il sindacato chiede chiarezza: “Trasparenza sulle scelte e rispetto per tutti i colleghi”

Dopo le dichiarazioni di un dirigente del Sappe sulla “ritrovata serenità” del personale di Polizia penitenziaria alla Casa di Reclusione di Augusta, interviene il segretario provinciale del Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria Giuseppe Mandurino, che con una nota diffusa agli organi di stampa invita a non fermarsi a slogan e chiede chiarezza sulle dinamiche interne all’istituto.

“Se la serenità è stata ritrovata – osserva Mandurino – significa che prima era persa. Figuriamoci se la nostra organizzazione sindacale vuole ostacolare questo clima, ma ci chiediamo cosa pensino davvero i colleghi e quali siano i motivi della sostituzione del precedente comandante Dario Maugeri”.

Il sindacalista solleva dubbi sulla trasparenza delle decisioni: “È legittimo chiedere informazioni in nome della chiarezza, o le scelte operative di un istituto vengono prese con il nulla osta di uno o più sindacati?”.

Mandurino interviene anche sulle proposte di encomio avanzate per alcuni agenti: “Giusto valorizzare i colleghi che si sono distinti, ma non dimentichiamo tutti coloro che ogni giorno operano nelle sezioni, nelle traduzioni e nei piantonamenti. Sono loro la prima linea a difesa della sicurezza pubblica”.

Infine, un richiamo al ruolo dell’amministrazione penitenziaria: “Non si può pensare di fare passerelle. Serve competenza, trasparenza ed equidistanza. Il core business dell’Amministrazione penitenziaria sono i detenuti, cittadini privati della libertà per aver commesso reati: non stiamo giocando con soldatini di piombo”.