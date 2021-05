Casa di reclusione di Augusta, ancora un’aggressione ad agente di polizia penitenziaria

“Al carcere di Augusta le aggressioni al personale di polizia penitenziaria non sembrano cessare; il clima è ormai pesante e gli agenti sono preoccupati. L’ultima aggressione è stata segnalata ieri alla quinta sezione del carcere ed un poliziotto sarebbe finito al pronto soccorso con 20 giorni di prognosi”.

È quanto sostiene Alessandro De Pasquale, presidente del Sippe, il sindacato di Polizia penitenziaria che ribadisce la necessità di un urgente cambio dei vertici nella casa di reclusione di contrada Piano Ippolito “perché le continue aggressioni sarebbero la conseguenza di una gestione che, a quanto pare, non preoccupa più i detenuti che per imporsi al sistema aggrediscono i poliziotti spedendoli all’ospedale. Chiederemo ancora una volta al capo del Dipartimento di intervenire con urgenza – conclude – visto che in Sicilia il provveditore non sembra tener conto delle continue lamentele avanzate non solo dal Sippe ma anche da altri sindacati della polizia penitenziaria”