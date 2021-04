Casa di reclusione di Augusta, mancata applicazione del Pil: i sindacati chiedono la rimozione della direttrice

“Siamo stati costretti ad addivenire alla richiesta di rimozione dell’autorità dirigente con effetto immediato, avvisandola che, in caso contrario daremo mandato ai rispettivi uffici legali di valutare quali azioni utili intraprendere nei confronti della autorità dirigente di Augusta nel legittimo interesse dei nostri associati, con un ulteriore aggravio di spese che, come sempre andrà a carico della Pubblica amministrazione, ovvero, di tutti i cittadini italiani che pagano le tasse”.

Si conclude così la nota, l’ennesima, dei sindacati della Cgil Giuseppe Argentino, della Cisl Fabio D’Amico, dell’Uspp Salvatore Argento, della Cnpp Massimiliano Di Carlo e del Sippe Salvatore La Rocca, inviata al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Cinzia Calandrino con cui i firmatari invitano e diffidano la direttrice della casa di reclusine di Augusta, che legge per conoscenza, “dall’attuare qualsiasi cambiamento nel Pil sottoscritto il 30 ottobre scorso, dando mandato ai responsabili regionali e nazionali di agire sindacalmente nelle superiori sedi istituzionali per formalizzare la richiesta di rimozione del direttore della casa di reclusione di Augusta”.

Tutto ruota, ancora una volta, attorno al Pil, il protocollo di intesa locale che disciplina l’organizzazione del lavoro nella struttura- tra l’altro la settimana scorso al centro di un’inchiesta su giri di droga e telefonini tra i detenuti che ha coinvolto anche un agente di polizia penitenziaria- che secondo i sindacati pur essendo già approvato mesi non troverebbe ancora una sua concreta applicazione da parte della dirigente che “dal suo insediamento – scrivono nella nota- è sempre venuta meno agli impegni assunti nelle contrattazioni decentrate. Da anni ci siamo rivolti ai vari provveditori che nel tempo si sono susseguiti e che, immancabilmente hanno tentato di spiegare alla stessa che, deve rispettare le norme contrattuali nonché gli accordi pattizi sottoscritti con le organizzazioni sindacali che, altro non sono, i rappresentanti dei lavoratori”.

I sindacati ricordano inoltre che per due volte il provveditore ha convocato insieme sindacati per sentire di persona le loro lamentele, ma anche le risposte da parte del direttore, cercando di attuare le procedure di raffreddamento, “ma come può vedere a nulla è servito. Infatti, le risposte non sono mai arrivate né alle organizzazioni sindacali né tanto meno a lei. La misura è colma”, in quanto la dirigente “non perviene, sistematicamente all’applicazione degli accordi sottoscritti, non perviene, agli inviti dei superiori uffici nonché alle disposizioni impartitogli, ha perso agli occhi di tutte le organizzazioni sindacali quel prestigio Istituzionale che il ruolo gli conferiva, si è determinato un totale scollamento tra personale di Polizia penitenziaria e la dirigenza”