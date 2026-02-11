Carnevale di Augusta, preparativi in corso: sfilate, carri allegorici e festa in città

Sono in pieno fermento i preparativi per il Carnevale di Augusta, che dal 12 al 17 febbraio 2026 porterà sfilate in maschera, carri allegorici e momenti di festa per le vie della città, coinvolgendo non solo il centro urbano ma anche la Borgata e Brucoli.

Giunto alla quarta edizione promossa dall’attuale Amministrazione comunale e alla terza consecutiva con il ritorno dei carri allegorici, il Carnevale di Augusta presenta quest’anno una novità di grande rilievo. I carri in gara saranno tre, uno in più rispetto alle precedenti edizioni, tutti motorizzati e realizzati dai carristi locali. Uno di essi, in particolare, potrà raggiungere un’altezza di nove metri, un risultato significativo dal punto di vista tecnico e scenografico.

Il traguardo è frutto di uno sforzo congiunto dei carristi augustani, riuniti nell’associazione culturale “Le Libellule”, che ha coordinato progettazione, costruzione e allestimenti, rafforzando il legame tra tradizione, creatività e identità cittadina.

Il programma della manifestazione si articola in più giornate, con eventi pensati per tutte le età, animazione, spettacoli musicali e sfilate che attraverseranno le principali vie di Augusta e il borgo marinaro di Brucoli.

Il programma della IV edizione del Carnevale di Augusta

AUGUSTA

-Giovedì 12 febbraio – Giovedì Grasso

Ore 16:30 – Raduno in piazza Castello – via Colombo

Ore 17:00 – Sfilata di carri allegorici, minicarri e gruppi in maschera

Percorso: via Principe Umberto, piazza Risorgimento e ritorno in piazza Duomo

A seguire, in piazza Duomo, animazione e intrattenimento a cura del team di RSO Radio Studio Orientale

BRUCOLI

-Sabato 14 febbraio

Ore 16:00 – Piazza Castello Aragonese

“Meraviglie in piazza – Brucoli in festa”: mascotte deluxe in abiti carnevaleschi, principesse, trampoliere, palloncini modellabili e animazione per bambini

Raduno delle maschere, sfilata per le vie del borgo e premiazione delle maschere più belle

AUGUSTA

– Sabato 14 febbraio

Ore 19:00 – Piazza Duomo

Spettacolo di Carnevale con I Cianchino’s

AUGUSTA

– Domenica 15 febbraio

Ore 10:00 – Piazza Duomo: animazione per bambini

Piazza D’Astorga: Carnival Circus Party con gonfiabili, mini clown, percorso Circus e Play Circus

Ore 16:00 – Viale Italia / Piazza Fontana

Sfilata di carri allegorici, minicarri e gruppi in maschera

Percorso: viale Italia, via Giovanni Lavaggi, Largo Marco Polo e ritorno

Ore 19:00 – Piazza Fontana

Intrattenimento con Solero

AUGUSTA

– Martedì 17 febbraio – Martedì Grasso

Ore 16:00 – Lungomare Rossini / Largo Marco Polo

Raduno e inizio sfilata di carri allegorici, minicarri e gruppi in maschera

Percorso: via Giovanni Lavaggi, viale Italia, arrivo in piazza Fontana

Ore 19:00 – Piazza Fontana

Premiazione dei carri e dei gruppi partecipanti e spettacolo musicale