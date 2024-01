Carnevale ad Augusta: sfilate e carri all’Isola e in Borgata, svelato il programma

Sarà festeggiato sia al centro storico che in Borgata quest’anno il Carnevale che va da giovedì grasso, 8 febbraio a martedì grasso 13 febbraio. E’ stato reso noto il programma promosso dall’assessorato alla Cultura, tradizioni, sport e promozione del territorio in collaborazione con il Comitato commercianti del Centro storico e della Borgata e la “Comitiva dei carristi Augusta”.

Si inizia giovedì grasso alle 10, al centro storico quando da piazza Risorgimento si snoderà la sfilata in maschera degli alunni degli istituti comprensivi della città che attraverso via Principe Umberto giungeranno in piazza Castello. Nel pomeriggio, alle 16, appuntamento in piazza Castello da dove avrà inizio la sfilata dei carri allegorici, mini carri e gruppi in maschera con il seguente percorso: via Principe Umberto, Piazza Risorgimento, via Principe Umberto ed arrivo in piazza Duomo. La serata si concluderà con uno spettacolo musicale in piazza Duomo.

Per domenica 11 febbraio sono previste animazioni musicali per i bambini in piazza Duomo e piazza Fontana. Nel pomeriggio con inizio alle 16 i festeggiamenti si spostano in Borgata con la sfilata dei carri allegorici, mini carri e gruppi in maschera che percorreranno piazza Fontana, viale Italia, via Giovanni Lavaggi, largo Marco Polo, via Giovanni Lavaggi, viale Italia per fare ritorno in piazza Fontana dove si terrà lo spettacolo musicale.

Per 13 febbraio, martedì grasso, ultimo giorno degli appuntamenti alle 10 ci sarà la sfilata in maschera degli alunni degli istituti comprensivi che percorreranno via Giovanni Lavaggi, viale Italia e arrivo in piazza Fontana. Nel pomeriggio, dalle 16 sarà nuovamente il quartiere Borgata ad essere interessato con la sfilata dei carri allegorici, mini carri e gruppi in maschera. Percorso: piazza Fontana, viale Italia, via Giovanni Lavaggi, largo Marco Polo, via Giovanni Lavaggi, viale Italia ed arrivo in piazza Fontana dove si terrà lo spettacolo conclusivo e le premiazioni.

“Un programma arricchito dalla presenza dei carri allegorici che – dice il sindaco Giuseppe Di Mare – tornano a sfilare per le vie della città dopo diversi anni d’assenza. Stiamo lavorando in sinergia per offrire alla città un momento di grande aggregazione che vede protagoniste palestre, scuole, associazioni sapientemente coordinate dai rappresentanti delle associazioni commercianti e con il prezioso apporto delle maestranze dei carristi, tutti impegnati con grande senso di abnegazione”.

“La scadenza per le iscrizioni è fissata per giovedì 25 gennaio – comunica l’assessore Giuseppe Carrabino – ed immediatamente dopo seguiranno gli incontri per definire l’ordine dei gruppi per la partecipazione alle sfilate. Gli uffici sono già mobilitati per i servizi da garantire nelle giornate dei festeggiamenti, unitamente al corpo di Polizia locale che con l’assessore Giuseppe Montalto sono impegnati per la definizione dei percorsi di viabilità alternativa e divieto di sosta nelle strade interessate”.

Su richiesta dei dirigenti scolastici, in accordo con l’assessore Biagio Tribulato, sono state programmate le sfilate mattutine per venire incontro alle esigenze della scuola dell’infanzia.