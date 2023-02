Carnevale ad Augusta: quattordici gruppi in maschera sfileranno martedì e giovedì “grasso”

Otto gruppi di associazioni, palestre e cittadini e sei composti dagli studenti di tutti e sei gli istituti scolastici cittadini sfileranno al Carnevale augustano che ritorna domani e parteciperanno al concorso promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con i Comitati commercianti del centro storico e del quartiere Borgata.

Il primo istituto comprensivo Principe di Napoli ha scelto il tema de “Il Cinema”, i secondo Orso Mario Corbin sfilerà con il gruppo “Il cibo con amore e fantasia”, rappresenteranno “Un mare d’amare” gli studenti del terzo comprensivo Salvatore Todaro e un “Un mondo sostenibile” gli alunni del quarto Domenico Costa. Sfileranno con i gruppi sul tema: “aMare Augusta e “Oltre …..Ruiz innova. Indossa un sorriso, la taglia è unica!” rispettivamente il liceo Megara e il secondo Gaetano Arangio Ruiz.

I gruppi iscritti al concorso per la sezione “B” sono, invece,: Sport life fitness club con il gruppo sul tema “Alice in wonderland”, asd S&S gym center con il gruppo “Il mondo delle cheerleader”, centro polisportivo Augusta asd Athon con “Pirati e piratesse”, asd Time dance sport con “Favole Disney”, Star accademy dance & fitness con “Biancaneve e i sette nani”, asd Smash dance studio con “The fruit dolls”, Ivana Accolla con il gruppo sul tema “Note e musica” e Ilenia Desio Ilenia con “Bellezze siciliane”.

Due le sfilate che si terranno dal 16 al 21 febbraio nelle principali vie e piazze della città. Il 16 febbraio, “giovedì grasso”, l’appuntamento è previsto alle 17 in piazza Risorgimento con partenza della sfilata dei gruppi mascherati lungo via Principe Umberto ed esibizione in piazza Duomo.

Due gli appuntamenti il 19 febbraio, per la domenica di Carnevale. In mattinata, dalle 10 alle 13 animazione musicale e intrattenimento con mascotte in piazza Duomo e, nel pomeriggio, dalle 17 alle 20 in piazza Fontana. Il 21 febbraio, martedì grasso, si parte alle 17 da piazza Sacro Cuore, nel quartiere Borgata, con la sfilata dei gruppi mascherati lungo via Inferrera, Lavaggi, viale Italia ed arrivo in piazza Fontana con l’esibizione dei gruppi. Al termine si procederà alla premiazione dei gruppi ritenuti migliori dalla giuria composta dal sindaco o suo delegato, dagli assessori alla Cultura e Pubblica istruzione, dai presidenti dei Comitati dei commercianti del Centro storico e del quartiere Borgata.

I premi sono di 500 euro il primo, di 300 euro il secondo e di 200 euro il terzo.