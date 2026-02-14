Carnevale ad Augusta e Brucoli: oggi doppio appuntamento, domani la grande sfilata. Di Mare: “una tradizione che si rinnova”

Entra nel vivo il Carnevale ad Augusta e Brucoli 2026, con un weekend ricco di iniziative pensate per famiglie, bambini e appassionati della tradizione. Oggi la festa si divide tra il borgo marinaro e il centro cittadino, mentre domenica 15 sarà la giornata più intensa con eventi distribuiti tra mattina e pomeriggio. Gran finale fissato per martedì 17 febbraio, nel giorno del Martedì Grasso.

Il primo appuntamento della giornata è a Brucoli, dove alle 16, in piazza Castello Aragonese, è in programma l’evento “Meraviglie in piazza Brucoli in festa”: mascotte deluxe in abiti carnevaleschi, principesse, trampolieri, palloncini modellabili e animazione per bambini. Previsti anche raduno delle maschere, sfilata per le vie del borgo e premiazione delle maschere più belle. In serata la festa si sposta ad Augusta: alle 19, in piazza Duomo, è previsto lo Spettacolo di Carnevale con I Cianchino’s, uno degli eventi musicali più attesi del programma.

Domenica il Carnevale si accende già dal mattino. Alle 10 in piazza Duomo è prevista animazione per bambini, mentre in piazza D’Astorga spazio al Carnival Circus Party con gonfiabili, mini clown, percorso circus e play circus. Nel pomeriggio, alle 16, torna protagonista la tradizione con la sfilata di carri allegorici, minicarri e gruppi in maschera. Il percorso attraverserà viale Italia, via Giovanni Lavaggi, Largo Marco Polo e ritorno. A chiudere la giornata, alle 19 in piazza Fontana, l’intrattenimento musicale con Solero.

Il Martedì Grasso segnerà il momento conclusivo dell’edizione 2026. Alle 16 il raduno è previsto in lungomare Rossini – largo Marco Polo, con partenza della sfilata lungo via Giovanni Lavaggi e viale Italia fino all’arrivo in piazza Fontana. Qui, alle 19, si terrà la premiazione dei carri e dei gruppi partecipanti, seguita da uno spettacolo musicale che chiuderà ufficialmente la manifestazione.

“Arrivare alla quarta edizione promossa dalla nostra amministrazione e, soprattutto, alla terza consecutiva con il ritorno dei carri allegorici, è un risultato che mi rende davvero soddisfatto – il commento del sindaco Giuseppe Di Mare – C’è un dato che parla da solo: i carri in gara saranno tre, uno in più rispetto alle precedenti edizioni. E parliamo di carri motorizzati, interamente realizzati dai nostri carristi locali. È un segnale concreto di vitalità, competenza e voglia di costruire qualcosa di bello per la città. Uno dei carri potrà arrivare fino a nove metri di altezza: un traguardo importante, non solo per l’effetto visivo, ma per la complessità del lavoro che c’è dietro. È il segno di un Carnevale che cresce anche dal punto di vista organizzativo e progettuale. Questo percorso è frutto della sinergia, con scuole e palestre e dell’impegno dei carristi augustani, che si sono organizzati e hanno lavorato insieme dentro l’associazione culturale ‘Le Libellule’, coordinando progettazione, costruzione e allestimenti. È esattamente quello che vogliamo: una tradizione che si rinnova, valorizzando creatività, identità cittadina e comunità”.