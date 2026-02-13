Carnevale 2026: tutti gli appuntamenti ad Augusta e Brucoli. Il maltempo cambia i piani, oggi la sfilata

Il Carnevale di Augusta e Brucoli 2026 entra nel vivo, ma con una variazione obbligata: a causa del maltempo, l’avvio delle celebrazioni in programma per ieri è stato rinviato a oggi. Resta confermata invece la giornata di Brucoli e, più in generale, il calendario degli appuntamenti fino al Martedì Grasso, 17 febbraio, che promette di animare strade e piazze tra sfilate, musica e iniziative dedicate ai bambini.

Il primo appuntamento ufficiale, quindi, è oggi 13 febbraio ad Augusta. Nel pomeriggio, alle 16:30, è previsto il raduno in piazza Castello (via Colombo), con carri allegorici, minicarri e gruppi in maschera pronti a partire. Alle 17 prenderà il via la sfilata lungo via Principe Umberto, con passaggio in piazza Risorgimento e rientro fino a piazza Duomo. Qui la festa proseguirà con animazione e intrattenimento a cura del team di RSO Radio Studio Orientale, che accompagnerà il pubblico nel clima carnevalesco del centro storico.

Il giorno dopo, sabato 14 febbraio, il Carnevale raddoppia: da un lato Brucoli, dall’altro Augusta. Nel borgo marinaro, a partire dalle 16 in piazza Castello Aragonese, va in scena “Meraviglie in piazza – Brucoli in festa”, un evento pensato soprattutto per i più piccoli, con mascotte in abiti carnevaleschi, principesse, trampolieri, palloncini modellabili e animazione. Seguiranno il raduno delle maschere e la sfilata tra le vie del borgo, fino alla premiazione delle maschere più belle, in un’atmosfera che mescola festa e scenario costiero. La sera, però, si torna ad Augusta: alle 19 in piazza Duomo è in programma lo spettacolo di Carnevale con la band I Cianchino’s, per una serata musicale che punta a coinvolgere residenti e visitatori.

Domenica 15 febbraio sarà la giornata più ricca, con eventi distribuiti tra mattina e pomeriggio. Alle 10 il centro di Augusta si anima con l’animazione per bambini in piazza Duomo, mentre in piazza D’Astorga è previsto il Carnival Circus Party, con gonfiabili, mini clown, percorso circus e play circus. Nel pomeriggio, dalle 16, il Carnevale entra nel cuore della tradizione con la sfilata di carri allegorici, minicarri e gruppi in maschera: il percorso toccherà viale Italia, via Giovanni Lavaggi, Largo Marco Polo e ritorno. A chiudere la giornata, alle 19 in piazza Fontana, spazio all’intrattenimento musicale con Solero.

Il gran finale è fissato per martedì 17 febbraio, Martedì Grasso, con l’ultimo grande appuntamento in strada. Alle 16 il raduno è previsto in Lungomare Rossini – Largo Marco Polo, da dove partirà la sfilata lungo via Giovanni Lavaggi e viale Italia, fino all’arrivo in piazza Fontana. Qui, alle 19, si terrà la premiazione dei carri e dei gruppi partecipanti, seguita da uno spettacolo musicale che chiuderà ufficialmente l’edizione 2026.

Nonostante lo slittamento della prima giornata, il Carnevale di Augusta e Brucoli mantiene intatta la sua promessa: una festa popolare e partecipata, capace di tenere insieme tradizione e intrattenimento, con un programma che prova a coinvolgere tutte le età, dai bambini alle famiglie, fino a chi vive il Carnevale come appuntamento identitario del territorio.