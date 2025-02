Carnevale 2025 ad Augusta. Il sindaco Di Mare: “toccherà tutto il territorio”

Toccherà tutto il territorio comunale, con le sfilate all’Isola e alla Borgata e un evento anche a Brucoli, il Carnevale augustano che prende il via domani “giovedì grasso” con la prima delle tre sfilate in programma. Una novità quella di aver portato i carri al centro storico, visto che in passato hanno sfilato sempre alla Borgata, come ha spiegato oggi ai microfoni di Siracusanews il sindaco Giuseppe Di Mare che ha ricordato che la tradizione carnevalesca ad Augusta si era persa da più di 10 anni: “noi abbiamo voluto riprenderla, è il secondo anno che organizziamo il Carnevale grazie all’impegno dei carristi, delle scuole, delle palestre e di tutti i cittadini che saranno per le vie della città. E’ chiaro che in provincia ci sono manifestazioni storicamente anche più importanti, ma sarà un bel Carnevale che portiamo in tutto il territorio”.

Riconoscendo poi il grandissimo lavoro e impegno, anche fino a tarda sera, che c’è dietro la realizzazione di un carro allegorico D Mare ha voluto ringraziare “questi ragazzi straordinari che si sono anche costituti sotto forma di associazione “Le libellule” e con cui ieri sera si è intrattenuto nella “classica mangiata di fine lavori” prima dell’inizio dell’evento che ha l’obiettivo di popolare la città e anche far divertire per qualche ora. In un programma più ampio e generale di eventi che l’amministrazione sta portando avanti in ogni stagione, con anche il periodo delle festività pasquali, il Natale, l’estate augustana, i festeggiamenti del patrono, san Domenico. “Il tema per noi è creare ogni mese un evento che porti gente ad Augusta e gli augustani in piazza, perché anche questa è economia. È un modello di sviluppo che Augusta non conosceva su cui abbiamo puntato e oggi con orgoglio dopo 4 anni e mezzo posso dire che Augusta è centrale nel programma culturale regionale”– ha concluso.

Il programma si può trovare nella pagina Internet del Comune e nei vari canali social. Prevede per domani 27 febbraio, “giovedì grasso”, la sfilata dei carri allegorici, macchine buffe e gruppi in maschera che a aprire dalle 17 percorreranno piazza Castello, via Principe Umberto, piazza Risorgimento per fare ritorno e concludere in piazza Duomo dove si terranno le coreografie. La serata si concluderà con lo spettacolo musicale del gruppo Cri&Gang Band.

Sabato 1 marzo l’appuntamento è alle 17 a Brucoli con la parata dei gruppi in maschera, spettacolo, animazione e divertimento per i più piccoli. Domenica 2 marzo sono previsti due momenti di animazione musicale per i bambini in piazza Duomo e in piazza Fontana. Nel pomeriggio, la sfilata dei carri allegorici, macchine buffe e gruppi in maschera percorrerà la principale via della Borgata con partenza da piazza Fontana e lungo viale Italia, via Giovanni Lavaggi, largo Marco Polo per fare ritorno in piazza Fontana. In piazza Fontana lo spettacolo musicale con il gruppo Blue sound.

Il 4 marzo, “martedì grasso”, ultimo giorno di Carnevale, la sfilata si terrà in Borgata ma con un percorso che prevede la partenza da via Giovanni Lavaggi, largo Marco Polo, viale Italia per concludersi in piazza Fontana dove seguiranno le premiazioni e lo spettacolo del Lory Band.