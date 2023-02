Carnevale 2023 ad Augusta, sfilata dei gruppi oggi alla Borgata. Modifiche alla viabilità

Percorrerà il quartiere Borgata da piazza Sacro Cuore a piazza Fontana la sfilata dei gruppi mascherati che chiude oggi “martedì grasso” il Carnevale 2023 promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con i Comitati dei commercianti del centro storico e della Borgata.

Il Comando di Polizia municipale ha emesso le ordinanze per regolamentare la viabilità che regolamentano la sosta e della circolazione veicolare in viale Italia, via Giovanni Lavaggi e via Sacro Cuore, nel tratto compreso tra via Soccorso e via delle Saline. Sempre in via Sacro Cuore è stato disposto altresì il divieto di sosta veicolare, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Inferrera e via delle Saline. Si consiglia di parcheggiare in prossimità di Corso Sicilia nell’area del piazzale dello stadio e in via Bruno Buozzi (aree mercatali).

La partenza della sfilata è prevista alle 17 e si snoderà lungo via Inferrera, Giovanni Lavaggi, viale Italia ed arrivo in piazza Fontana con l’esibizione dei gruppi. Al termine si procederà alla premiazione. Viale Italia sarà chiuso al traffico dalle 16 e pertanto la cittadinanza è invitata a percorrere via Pio La Torre o Corso Sicilia. All’arrivo del corteo in piazza Fontana è prevista l’esibizione dei gruppi e, a seguire la premiazione dei gruppi mascherati.

E’ sempre in vigore, dalle 11 di oggi e fino alla fine della manifestazione, il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ed altre bevande in bottiglie di vetro/lattina e di introdurre, portare o utilizzare apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma).

Per il regolare svolgimento dell’evento la Questura, come fa sapere l’assessore alla Polizia municipale Pino Carrabino, ha disposto il coinvolgimento di tutte le Forze dell’Ordine: Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. Il Comune ha previsto un piano che vede coinvolti oltre al comando di Polizia municipale, la Protezione civile, la Fraternita di Misericordia, l’Associazione nazionale Carabinieri e il Club Elettra. In campo anche i volontari delle associazioni dei commercianti.