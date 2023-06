Carcere di Augusta, Sallemi (FdI): “situazione delicata che necessita di interventi: immediato confronto con il sottosegretario Delmastro”

È sulla situazione del carcere di Augusta che interviene il senatore Salvo Sallemi, componente della Commissione Giustizia, di Fratelli d’Italia. L’esponente di FdI preannuncia un confronto nei prossimi giorni con il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro a cui sottoporrà il “dossier” sulla struttura carceraria del Siracusano chiedendo interventi al fine di dare risposte al personale della polizia penitenziaria e alla popolazione carceraria.

“La situazione del carcere di Augusta – dice Sallemi – necessita di attenzione immediata e il governo, che sulla giustizia e sulle case circondariali ha iniziato un percorso per invertire la rotta, ha il dovere di intervenire per riportare serenità tra il personale della polizia penitenziaria e nel rispetto dei diritti della popolazione carceraria. La morte di due detenuti a seguito di uno sciopero della fame, l’inchiesta che ha portato alla scoperta dell’ingresso di telefonini e droga in carcere, le aggressioni agli agenti della polizia penitenziaria, lo stato di agitazione dichiarato dai sindacati sono punti che necessitano di massimo approfondimento e che porterò all’attenzione del sottosegretario Andrea Delmastro. Lo Stato deve fare la sua parte in sinergia con le istituzioni della casa circondariale e sarà mia cura avere un confronto con il dottor Santi Consolo, garante dei diritti dei detenuti, e con la direzione di Augusta al fine di individuare problemi e proporre adeguate soluzioni”.