Carcere di Augusta, provvedimenti disciplinari per chi fa attività sindacale, la Cgil: “inaccettabile”

“E’ inaccettabile essere sottoposti a trattamento punitivo per aver denunciato pubblicamente una condizione non del tutto regolare da parte dell’amministrazione della casa di reclusione di Augusta nei confronti di rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria”.

Lo dice il coordinatore provinciale della Cgil Polizia penitenziaria Giuseppe Argentino, che in una nota sottolinea che più volte dirigenti sindacali in servizio all’istituto di pena megarese sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari da parte di dirigenti dell’istituto, sempre legati all’attività di rappresentanza dei lavoratori.

Come ad esempio di recente Sebastiano Bongiovanni, dirigente nazionale del Sippe o tempo fa quando un dirigente, “non contento” della nota sindacale che denunciava alcuni fatti sull’organizzazione del lavoro, “fece rapporto disciplinare per quattro rappresentanti sindacali inviando gli atti al Provveditorato penitenziario per dare inizio alla trafila disciplinare che fu bloccata dal Provveditore perché palesemente antisindacale” – dice Argentino che ricorda anche lui stesso alcuni anni fa subì un processo penale per aver denunciato sindacalmente un episodio quantomeno disdicevole (un dirigente afferrò per un braccio un vice sovrintendente strattonandolo violentemente). Fu assolto con formula piena con lo stesso Pm che rilevò come il fatto non costituisse reato, ma rientrasse a pieno tiolo della normale attività sindacale.

“Da questo se ne deduce che a volte si tenta di minare la libertà di espressione sindacale con azioni tese ad intimidire il rappresentante sindacale, che siano disciplinari o giudiziarie – prosegue la nota- Alla casa di reclusione di Augusta episodi come questi sono piuttosto frequenti, come si rileva dalle non infrequenti pubbliche denunce da parte dei rappresentanti delle varie sigle sindacali. Non ultimo e a titolo di cronaca, va rilevato che, per quel che ci è dato sapere, alcuni rappresentanti sindacali e un vice sovrintendente hanno depositato in Procura querele a carico di un dirigente dell’amministrazione penitenziaria della casa di reclusione megarese. E’ chiaro che la querela non è una condanna e c’è sempre il diritto dell’innocenza fino a prova contraria, ma questo dovrebbe essere più di un campanello d’allarme per l’amministrazione penitenziaria, perché – conclude– quando la normale dialettica sindacale devia in atti giudiziari o azioni disciplinari, significa che il sistema delle relazioni non è stato tutelato nel suo normale percorso”.