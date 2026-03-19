Carcere di Augusta, per il sindacato Cnpp è “emergenza sicurezza: pronti alla mobilitazione”

La tensione all’interno della Casa di Reclusione di Augusta ha raggiunto livelli critici, trasformandosi in una vera e propria emergenza per l’incolumità del personale. Tra il 14 e il 17 marzo 2026, una preoccupante sequenza di tre gravi aggressioni ha scosso l’istituto, costringendo diversi agenti a ricorrere a cure ospedaliere. L’episodio più grave si è verificato nella mattinata di lunedì, con un agente che ha riportato ferite giudicate guaribili in venti giorni.

Il Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria (CNPP) ha denunciato con forza come questi episodi non siano casuali, ma il culmine di criticità sistemiche segnalate da anni e rimaste irrisolte. Al centro della protesta sindacale vi è lo stato di abbandono del “Blocco 1”: nonostante i fondi siano già stati stanziati e i contratti firmati, i lavori di ristrutturazione restano in un inaccettabile stato di stallo. Il degrado strutturale del reparto è indicato come uno dei principali fattori che alimentano quotidianamente tensioni e violenze.

A questo si aggiunge una cronica carenza di organico. Secondo le stime del sindacato, mancano all’appello almeno 10-15 unità nel ruolo dei sottufficiali (Ispettori e Sovrintendenti). Tale vuoto rende impossibile garantire gli standard minimi di sicurezza e una copertura adeguata dei posti di servizio.

Di fronte a quello che definiscono come un “sistematico rischio per l’incolumità fisica dei lavoratori”, i vertici del CNPP hanno inviato un sollecito urgente al Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e ai vertici del DAP. Le richieste sono chiare e immediate: trasferimento d’urgenza dei detenuti responsabili delle aggressioni, in applicazione della Circolare DAP n. 3702/6152., ciusura immediata del Blocco 1 e avvio effettivo dei lavori di ristrutturazione, incremento straordinario del personale di Polizia Penitenziaria.

Il sindacato ha lanciato un vero e proprio ultimatum all’Amministrazione: in assenza di risposte concrete, verrà proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale. Non si escludono iniziative di protesta eclatanti e il ricorso alle vie legali per accertare le responsabilità civili e penali derivanti dalla mancata tutela della salute e della dignità dei poliziotti penitenziari