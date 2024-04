Carcere di Augusta, direttore e comandante di reparto: “nessuna aggressione, episodio accidentale”

“Non si è trattato di un’aggressione al poliziotto da parte di un detenuto, ma di un episodio del tutto accidentale che si è verificato durante una lite tra detenuti”. A dirlo sono la direttrice del carcere di Augusta, Angela Lantieri e il comandante di reparto, dirigente di polizia penitenziaria Dario Maugeri, che spiegano così l’episodio avvenuto la sera del 17 aprile scorso all’interno della casa di reclusione di contrada Piano Ippolito e denunciato dal sindacato del Sippe come un’aggressione con un bastone di un detenuto ai danni di un agente in servizio.

“Il poliziotto – si legge in una nota- è intervenuto in attività di servizio per riportare l’ordine. si evidenzia che fortunatamente l’ agente intervenuto non ha riportato danno di primo livello come indicato dal Sippe nella denuncia”.