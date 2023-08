Carcere Augusta, la direzione condannata per condotta antisindacale: le preoccupazione della Cgil

Quali misure l’amministrazione penitenziaria ha intrapreso o intende intraprendere nei confronti dell’autorità dirigente e dei vertici del corpo di polizia penitenziaria della casa circondariale di Augusta in seguito alla condanna della direzione penitenziaria da parte del Tribunale del lavoro e previdenza di Siracusa?. E’ quanto hanno chiesto, in una nota, al vice capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria responsabile delle relazioni sindacali Lina Di Domenico e, per conoscenza, al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, al capo del Dap ed al direttore generale del personale e delle risorse umane i vertici della Fp-Cgil, Aldo Giurato, Mirko Manna e Giuseppe Argentino dopo la recente condanna del Tribunale che ha dichiarato l’antisindacalità delle condotte poste in essere dal ministero della Giustizia – Dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria e dalla casa di reclusione di Augusta nei confronti di un sindacalista.

“Il giudizio emesso impone all’ amministrazione di cessare il comportamento illegittimo e di rimuovere gli effetti, oltre all’aggravio di rifondere le spese ai convenuti. – scrivono- La nostra principale preoccupazione è garantire un ambiente lavorativo sereno e conforme alle normative contrattuali per i dipendenti della casa di reclusione di Augusta, e assicurare il libero esercizio dell’attività sindacale. Siamo certi che condividerete con noi l’importanza di risolvere questa situazione in modo celere e trasparente. Pertanto, la invitiamo a fornirci tutte le informazioni necessarie in merito alle azioni intraprese dai superiori uffici”.