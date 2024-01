Capodanno “swing” ad Augusta: piazza Castello gremita di gente

Capodanno “swing” con il ritmo travolgente di Paolo Belli e della Big band, ieri sera, alla villa comunale per il concerto di fine d’ anno che ha riempito piazza Castello. Tanti augustani hanno deciso di trascorrerlo insieme all’aperto, complice anche il tempo clemente, per brindare al 2024 in compagnia e con l’ allegria energica della band che ha offerto un vasto repertorio di musica dal vivo, a partire da “Sotto questo sole” dei Ladri di Biciclette di cui Belli è coautore, proseguendo con il suo brano “Hey signorina Mambo”, “E la vita la vita” di Cochi e Renato, solo per citarne alcuni.

La Big band, che accompagna in tv il cantante emiliano e co-conduttore di “Ballando con le stelle”, ma anche a teatro e in tutti i concerti nelle piazza è composta da Mauro Parma (batteria), Enzo Proietti (piano e hammond), Gaetano Puzzutiello (contrabasso e basso), Peppe Stefanelli (percussioni), Paolo Varoli (chitarre e banjo), Pierluigi Bastioli (trombone e basso tuba), Nicola Bertoncin (tromba), Daniele Bocchini (trombone), Gabriele Costantini (sax contralto e tenore), Davide Ghidoni (tromba), Marco Postacchini (flauto, sax baritono e tenore) e Juan Carlos Albelo Zamora (violino e armonica). Poco prima della mezzanotte il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore alla Cultura Pino Carrabino sono saliti sul palco per ringraziare i tanti augustani che hanno salutato il nuovo anno in piazza in una serata di festa. Insieme hanno scandito gli ultimi istanti del 2023 andato via per un augurio generale di buon anno, brindando con i calici in mano al 2024 appena arrivato.

“Potrei augurarvi qualunque cosa ma quello a cui tengo davvero è augurare tanta salute a voi e ai vostri cari. Devo tornare anche d’estate, oggi ho fatto un giro per la città è bellissima”- ha detto Paolo Belli che ha ringraziato l’amministrazione comunale e la Regione Sicilia – che hanno patrocinato l’evento, inserito nel cartellone “Natale ad Augusta 2023”- ma anche la Protezione civile e le forze dell’ordine che hanno presidiato l’area per tutto il tempo garantendo la sicurezza. “E poi dove puoi fare un concerto di Capodanno con la camicia?” – ha aggiunto il dj di Radio studio centrale Giovanni Nicastro che, assieme ad Alex Spagnuolo ha poi animato la serata con la musica del dj augustano Maurizio Cianchino. Tutti insieme dal palco hanno poi cantato “Azzurro” di Adriano Celentano facendo ballare la piazza per tutta la notte.

“Ha funzionato il piano di sicurezza che abbiamo messo in campo ha funzionato alla perfezione grazie al lavoro della Prefettura, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Grazie per la grande collaborazione ai Vigili del Fuoco ed alla Polizia locale – ha detto il sindaco -. Un grazie particolare va a Marco Arezzi coordinatore di tutto il sistema di sicurezza ed a tutti gli ‘angeli’ del gruppo comunale di protezione civile, della Misericordia e del Club Elettra che come sempre garantiscono che tutto si svolga nel modo migliore. Grazie al dottor Briganti per aver garantito un presidio medico. Per la prima volta ad Augusta un concerto per il Capodanno, Paolo Belli insieme alla Big band sono stati fantastici, voi avete dato ancora una volta una risposta chiara e precisa: la strada è giusta. Come ieri sera continueremo a percorrerla insieme con sempre più determinazione”.