Capodanno 2026 ad Augusta: pioggia, musica e festa sotto gli ombrelli con Renga

Una notte di musica, colori e comunità ha accolto ad Augusta l’arrivo del 2026, nonostante la pioggia che ha accompagnato la serata. Il Capodanno in Piazza Castello si è trasformato in una vera e propria festa collettiva, confermando la voglia di ritrovarsi e di condividere un momento di gioia con migliaia di cittadini e visitatori.

Ad aprire la serata è stato l’artista emergente Nove con un live energico, capace di scaldare il pubblico prima dell’esibizione principale. Dalle 23.15 in poi è stato il turno del cantautore Francesco Renga, protagonista assoluto della festa con un concerto che ha accompagnato il brindisi di mezzanotte e che ha richiamato in piazza centinaia di persone sotto la pioggia. ￼

Dopo il brindisi, la festa è proseguita con il DJ set “Cianchino’s – sfida generazionale”, affidato ai fratelli Maurizio e Andrea Cianchino, che hanno fatto ballare la piazza.

Il sindaco Giuseppe Di Mare ha commentato con entusiasmo l’evento: “Vedere ballare gli ombrelli ci mancava ed è stato bellissimo! Abbiamo dato il benvenuto al 2026 ancora una volta insieme, in tantissimi. Che sia un anno di pace, serenità e salute per ciascuno di noi… e di grandi soddisfazioni! Intanto ieri abbiamo capito che… la pioggia non può fermare il cuore grande di Augusta”.