Cantieri edili irregolari ad Augusta, i sindacati: “il Comune sospenda le concessioni”

Le Segreterie Provinciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil continuano nella battaglia per la legalità nel settore costruzioni. I sindacati hanno segnalato, agli organi preposti altri 29 cantieri giudicati irregolari e, qualora siano confermati gli nostri incroci, è stata chiesta la sospensione della concessione edilizia per i lavori in questione. È questa, l’ennesima forte richiesta avanzata questa mattina al Comune di Augusta, da parte del sindacato degli edili.

“Avevamo annunciato anche questo e puntuale continua il nostro viaggio tra i furbetti. Siamo in presenza di irregolarità nei confronti dei lavoratori occupati presso le imprese segnalate: dai contributi contrattuali Cassa Edile per omessi/incompleti versamenti alla presenza di lavoro nero – dichiarano i segretari generali provinciali di Feneal e Fillea, Saveria Corallo e Salvo Carnevale, ed i referenti territoriali di Filca-Cisl, Luca Gintili e Gaetano La Braca – Si sospenda la concessione fino a quando non avverrà la regolarizzazione. È questa la nostra ennesima sollecitazione. Abbiamo già messo nero su bianco la nostra segnalazione agli organi competenti. E non ci fermeremo di certo con i Comuni di Avola e Augusta.”

Per i sindacati nel comune megarese la situazione è ancora peggiore e merita una task force per le dimensioni del fenomeno che esprime un Comune grande come quello di Augusta. “Registriamo, nel frattempo, nelle ultime ore una positivissima disponibilità di Avola e del suo sindaco – concludono i sindacati -. Ci aspettiamo una maggiore sensibilità anche da parte del Sindaco di Augusta per la questione legalità nel settore edile, la stessa passione che ha espresso per la lingua italiana e per i suoi neoligismi.”