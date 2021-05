Canottieri nuoto Augusta, Gabriele Maci vince la finale “B”

Piediluco 15 e 16 Maggio in un week-end Umbro un po’ freddo e uggioso ha fatto di contorno al II° Meeting Nazionale di Canottaggio. Gabriele Maci singolista Ragazzi della Canottieri Club Nuoto Augusta dopo la qualificazione ottenuta al Meeting di Poma lo scorso 25 aprile, ha preso il via sabato mattina nella sua batteria di qualificazione, che non è stata particolarmente brillante. Nonostante tutto Maci ha conquistato la 12a posizione che gli è bastata per centrare la qualificazione alla semifinale della domenica mattina.

In semifinale Maci con una gara molto irregolare centrando alla fine la quinta posizione che gli ha consentito di ottenere l’accesso alla finale ” B “.

Nella finale “B” che assegna le posizioni dal 9° al 16° posto Gabriele mettendo a frutto le correzioni specificate dal suo tecnico ha condotto una gara tiratissima, molto più razionale e costante che si è conclusa al fotofinish classificandosi 1°e in classifica generale al 9° posto con il 6°miglior tempo.

Prossima gara il 30 maggio e poi il 10 e 11 giugno appuntamento con il Campionato Italiano Ragazzi a Gavirate (Varese), dove senza limite di partecipazione Gabriele Maci è la Canottieri Club Nuoto Augusta si misureranno con tutti i migliori singolisti Ragazzi per la conquista del titolo di Campione d’Italia.