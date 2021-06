Canottieri club nuoto Augusta, fari puntati sul campionato nazionale Ragazzi

Archiviato il campionato siciliano la Canottieri Club Nuoto Augusta, che ha lavorato in questi ultimi mesi in prospettiva dei campionati italiani Ragazzi, sta concentrando tutte le sue attenzioni sulla gara del singolo Ragazzi con Gabriele Maci.

Lo skuller Augustano, campione siciliano in Singolo Ragazzi già da giovedì 10 in fase di qualificazione si misurerà contro i migliori singolisti della categoria Ragazzi per la conquista di una corsia nella finale di venerdì che sarebbe un ottimo risultato. Il campionato Italiano Ragazzi è un punto di partenza per un giovane canottiere megarese che ha il giusto spirito di sacrificio la determinazione l’ambizione e l’intenzione di mettersi in gioco per orbitare negl’interessi della nazionale italiana Juniores.