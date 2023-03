Canottaggio regionale a Poma, prime medaglie per la Canottieri club nuoto Augusta

È iniziata con la due giorni di canottaggio regionale che si è disputata sul lago Poma, (Partinico) la stagione agonistica 2023 che ha portato le prime medaglie alla Canottieri club nuoto Augusta. A dominare le sue due gare nella specialità del Singolo 7,20, mettendo in evidenza la sua superiorità tecnica e agonistica nella categoria è stato Flavio Spinali, dodicenne allievo “82”, mentre nella categoria Allievi “C” femminile, Sofia Ternullo di 13 anni, ha ottenuto due secondi posti, piazzandosi non molto distante dalla prima, ma staccando decisamente il resto delle partecipanti.

Al suo debutto Valentino Spinali che nei “B 2” maschili ha totalizzato un terzo e un quarto posto comportandosi, molto bene in entrambe le gare. E infine la giovanissima Gabriella Tumminello, allieva “BL” di undici anni che, per mancanza di avversari nella sua categoria per poter gareggiare, è stata iscritta nelle “82” (più grandi ) dove non ha sfigurato classificandosi sabato quinta e domenica quarta.

Nel corso della manifestazione Sofia Ternullo e Flavio Spinali e sono stati premiati per i titoli siciliani di lndoor Rowing vinti lo scorso 18 dicembre al PalaCus di Palermo: Spinali è stato anche premiato per aver fatto registrare il miglior tempo di gara nella manifestazione nazionale lndoor nella categoria “B 1”, Ternullo si è classificata quinta nei “82”.

“C’è ancora tanto duro lavoro da fare, nulla è dato per scontato e ci affidiamo totalmente ai nostri ragazzi e al nostro tecnico”, ha commentato la società.