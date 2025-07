Canottaggio, poker d’oro per Flavio Spinali

Dal 11 al 13 Luglio le acque del Lago di Varese hanno fatto da sfondo alla 36 esima edizione del Festival dei Giovani 2025, principale manifestazione remiera nazionale, riservata agli atleti tra i 9 e 14 anni. Tre giorni intensi di competizioni, 123 Società premiere, 1527 atleti, per un totale di 2724 equipaggi questi i numeri sempre crescenti del Festival 2025.

La Canottieri Club Nuoto Augusta presente con i suoi Cadetti, Flavio Spinali e Valentino Spinali hanno contribuito a totalizzare questi numeri. Il giovane talento augustano, Flavio Spintali, della Canottieri Club Nuoto ha totalizzato in questi tre giorni quattro medaglie d’ORO, un magnifico poker che lo accompagnerà nella sua vita sportiva e nella sua memoria come uomo. Flavio ha vinto il Singolo 7,20, il Doppio in coppia con Alessandro Bonanno della C.R.V. Italia di Napoli, un equipaggio affiatato e fantastico, il Quattro di Coppia Cadetti con la rappresentativa regionale Siciliana, un successo ottenuto dopo tredici anni, l’ultima vittoria di un equipaggio siciliano risale a quando su questa imbarcazione c’era un altro augustano, il Campione del Mondo Sebastiano Galoforo, e infine sul Quattro di Coppia Misto, con atleti di Società diverse, nel progetto di inclusione, socializzazione e condivisione voluto dalla Federazione Italiana Canottaggio. Valentino si è classificato Terzo nel Singolo 7,20, Sesto nel Singolo e nella gara Mista con il suo equipaggio e arrivato quarto.