Canottaggio, pioggia di medaglie per i giovani di Augusta sul lago Pozzillo

Il canottaggio augustano torna a far parlare di sé e lo fa con risultati di grande prestigio. Nelle giornate del 25 e 26 aprile, sulle acque del Lago Pozzillo, gli atleti della Canottieri Club Nuoto Augusta si sono distinti conquistando ben nove medaglie: sei ori, due argenti e un bronzo.

Un bottino importante che conferma la qualità e la determinazione di un gruppo giovane, ma già competitivo a livello regionale e nazionale, capace di imporsi nonostante le difficoltà logistiche e organizzative.

A guidare il medagliere augustano è stato Flavio Spinali, ex atleta della società oggi in forza al Circolo del Remo e della Vela Italia, che continua ad allenarsi ad Augusta sotto l’attenta guida dei tecnici locali. Per lui un risultato straordinario: tre medaglie d’oro e un argento tra singolo Under 17 e Under 19.

Grande protagonista anche Gabriella Tumminello, dominatrice nel singolo 7,20 Cadette, dove ha conquistato due splendidi ori con prestazioni solide e convincenti.

Non è stata da meno Sofia Ternullo, che ha chiuso il fine settimana con un oro e un argento nel singolo Under 17, oltre a un bronzo nel doppio Under 17, dimostrando grande versatilità e spirito competitivo.

Il Lago Pozzillo si è confermato ancora una volta un campo di gara ideale, grazie a un tracciato tecnico che consente una visione completa dei 2000 metri di competizione, regalando spettacolo e intensità.

Il futuro è già alle porte per i giovani talenti augustani. Spinali sarà impegnato a Lago Patria per preparare l’otto Under 17 in vista dei Campionati Italiani di Piediluco. Ternullo volerà a Messina per cimentarsi nel Beach Sprint, nuova disciplina in crescita, mentre Tumminello sarà protagonista a Sabaudia nel Meeting Nazionale Sud.