Canottaggio, la Canottieri Augusta subito protagonista con 4 medaglie

Domenica 1 Marzo sulla Diga Poma a Partinico primo appuntamento stagionale con il canottaggio siciliano. La Canottieri Club Nuoto Augusta con i suoi giovani canottieri ha conquistato due ORO, un argento e un magnifico bronzo. Oro per Flavio Spinatli nella gara del Singolo Under 17 e quarto posto per Valentino Spinali. Oro per Gabriella Tumminello, nel 7,20 Cadette. Argento per Sofia Ternullo nel Doppio Under 17 e quarta nel Singolo Under 17. Combattutissimo il bronzo per Flavio Spinali nel Singolo Under 19 dietro a due finalisti in Singolo alla selezione Under 19 per la qualificazione ai Campionati del Mondo di categoria.

Prossimo appuntamento il 6-7-8 Marzo per la prima regata nazionale di Piediluco dove saremo presenti con Flavio Spinali nel Singolo Under 17, che con la nuova formula eliminatoria vedrà in partenza Venerdì 6 tutti i migliori vogatori di coppia per guadagnarsi un posto in finale. Dal risultato di questa regata si programmerà quel che può essere il prossimo futuro agonistico del nel nostro giovane talento remiero, compatibilmente con i nostri mezzi e le nostre risorse.